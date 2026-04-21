우승 리베로 한수진, GS칼텍스와 FA 잔류 재계약

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프로배구 여자부 GS칼텍스가 지난 시즌 '업셋 우승'의 든든한 방패 역할을 했던 주전 리베로 한수진과 동행을 이어갑니다.GS칼텍스 구단은 "팀 수비 라인의 핵심인 한수진과 계약 기간 3년, 연간 보수 총액 2억5천만원(연봉 1억5천만원·옵션 1억원)의 조건으로 자유계약선수(FA) 계약을 체결했다"고 오늘 발표했습니다.2017-2018시즌 신인 드래프트 1라운드 1순위로 GS칼텍스 유니폼을 입은 한수진은 2022-2023시즌 이후 두 번째 맞이한 FA 권리 행사에서도 원소속팀 잔류를 택했습니다.여러 구단으로부터 영입 제의를 받았지만, 자신의 가치를 가장 높게 평가해 준 GS칼텍스에 남아 다음 시즌에도 장충체육관 코트를 누비게 됐습니다.한수진은 2025-2026시즌 팀의 주전 리베로로서 포스트시즌 전승 우승에 크게 기여했습니다.날카로운 서브를 걷어 올리는 안정적인 리시브와 랠리 상황에서 끝까지 공을 살려내는 헌신적인 디그로 팀 승리의 기틀을 마련했습니다.또 리더십으로 코트 후방에서 동료들을 독려하며 수비 조직력을 극대화했다는 평가를 받습니다.한수진은 구단을 통해 "팬분들이 끝까지 응원해 주신 덕분에 다사다난한 과정을 거쳐 우승으로 마무리할 수 있었다"며 "결과도 중요하지만, 그 과정에서 동료들과 함께 성장하며 모두가 같은 마음이라면 극한의 상황도 이겨낼 수 있다는 것을 배웠다"고 지난 시즌을 돌아봤습니다.이어 "우승이라는 화려한 결과에 안주하지 않겠다"면서 "동료들이 더 좋은 배구를 할 수 있도록 나를 내려놓고 팀을 위해 지금보다 더 '코트 위의 수다쟁이'가 되겠다"고 새 시즌을 향한 각오를 다졌습니다.(사진=GS칼텍스 배구단 제공, 연합뉴스)