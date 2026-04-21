'원조 혼사남' 육중완, '동상이몽2' 합류…결혼 10년 차 일상 최초 공개

가수 육중완이 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에 전격 합류해 10년간 베일에 싸여있던 결혼생활을 최초로 공개한다.



과거 '혼자 사는 남자(혼사남)'의 아이콘으로 불리며 자유분방한 모습으로 큰 사랑을 받았던 육중완이 21일 화요일 밤 10시 30분에 방송되는 '동상이몽2'를 통해 9살 딸을 둔 아빠이자 결혼 10년 차 남편의 일상을 낱낱이 보여줄 예정이다.



최근 진행된 스튜디오 녹화에서 육중완은 평생 독신일 것이라는 예상과 달리, 동갑내기 아내와 결혼해 10주년을 맞았다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 스튜디오에서는 "10년 동안 꽁꽁 숨긴 거 아니냐", "육중완의 결혼생활은 어떨지 너무 궁금하다"며 뜨거운 관심을 보였다.



공개된 일상 영상에서 육중완의 결혼생활은 '나 혼자 산다' 시절을 능가하는 '극강의 자연인' 모습으로 가득했다. 그는 구멍 뚫린 내복 차림으로 아침부터 소주를 마시는 등 충격적인 비주얼로 스튜디오를 경악게 했다. 이를 본 MC 김구라는 "지금의 기안84는 육중완 덕에 있는 것"이라며 육중완의 자유로운 영혼에 감탄했다.



또한, 자유로운 영혼의 소유자 육중완과 현실주의자인 아내 사이의 갈등도 예고됐다. 육중완은 "숨이 막힌다", "아내가 내 손과 발을 다 잘라놨다"며 결혼생활의 고충을 토로하는 모습을 보여, 10년 차 부부에게 어떤 사연이 있을지 궁금증을 증폭시켰다.



한편, '동상이몽2'는 21일부터 기존보다 10분 앞당겨진 매주 화요일 밤 10시 30분에 시청자를 찾아간다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)