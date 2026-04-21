'일본판 매거진 커버 장식' 박지훈 "'왕사남' 흥행? 들뜨지 않고 평소처럼"

배우 겸 가수 박지훈이 역대 한국 영화 흥행 2위를 기록한 영화 '왕과 사는 남자'의 열기를 이어가며 글로벌 행보와 음악 활동을 동시에 예고했다.



박지훈은 최근 '싱글즈' 재팬 5월호 커버를 장식하며 'MAY(메이)'라는 팬클럽 이름처럼 5월의 주인공으로 존재감을 드러냈다.



인터뷰에서 박지훈은 '왕과 사는 남자'의 성과에 대해 "많은 사랑을 받아 감사하다"면서도 "들뜨지 않고 평소처럼 지내려고 한다"고 담담한 소감을 밝혔다. 이어 7년 만에 다시 모인 워너원의 리얼리티 '워너원 고 : 백 투 베이스'에 대해서는 "그 시절이 꿈 같은 시간으로 남아 있다"고 회상했다.



차기작인 '취사병 전설이 되다'를 선택한 이유에 대해서는 "군대 이야기라는 점이 흥미로웠다. 단순한 군대물이 아니라 '요리'로 세계관이 확장된 점이 매력적이었다"며 "무엇보다 대본이 정말 재미있었다"고 전해 기대감을 높였다.



또한 웹툰 원작 작품에 꾸준히 출연해 온 그는 "웹툰을 그대로 재현하기보다 캐릭터의 핵심을 가져오는 데 집중한다"며 연기에 대한 진지한 접근법도 밝혔다.



박지훈은 오는 4월 29일 오후 6시 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT(리플렉트)'를 발매한다. 앨범은 지나온 시간과 감정을 되돌아보며 현재의 자신을 비추는 과정을 담은 작품이다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)