2030 여성 돈 털어 벗방 BJ 광고비?…탈퇴 러시

천연 성분 기반의 한 화장품 브랜드가 인터넷 BJ 과즙세연과 협업한 제품을 출시했다가 여성 고객들의 거센 반발에 부딪쳤습니다.



결국 회사 대표까지 나서서 브랜드 공식 카페에 사과문을 올렸습니다.



어제(20일) 인터넷 BJ 과즙세연은 자신의 유튜브 채널에 이 브랜드 화장품의 광고 영상을 공개했습니다.



그는 "영향력을 넓히고 싶어 중국 진출을 준비 중인데 광고까지 가져왔다"면서 "순하고 가격도 착해 애용하던 아이템"이라고 화장품을 홍보했습니다.



이 영상이 올라온 직후 온라인 커뮤니티와 브랜드 공식 카페를 중심으로 곧장 거센 비판이 쏟아졌습니다.



해당 화장품 브랜드는 정직한 원료와 배합으로 입소문을 타며 화장품 정보 플랫폼 '화해' 어워드 1위에 오를 정도로 주 고객층 여성들을 대상으로 신뢰를 받고 있었는데, 과도한 신체 노출, 선정성을 앞세워 남성을 주된 시청자층으로 삼고 있는 BJ 과즙세연을 브랜드의 첫 번째 유명인 광고 모델로 기용했다는 게 주 고객층의 분노에 불을 지폈습니다.



10년 넘게 해당 브랜드를 이용했다는 소비자는 카페 탈퇴를 인증하며 "여태 모델 한 명 안 쓰고 제품성만 강조하던 가족적인 브랜드에서 음지 활동으로 돈을 버는 인물을 내세워 여성들의 지갑을 열려고 했다는 사실에 배신감이 든다"고 했습니다.



이번 협업은 과즙세연 측의 제안으로 시작된 것으로 알려졌습니다.



과즙세연은 자신의 영상에서 "평소 애용하던 브랜드라 직접 협업을 요청했다"며 "합리적인 가격의 제품을 더 많은 사람이 사용해 봤으면 하는 마음에서 제안했다"고 설명했습니다.



'탈퇴 사태'가 커지자 해당 브랜드는 즉각 판매 구성을 내렸고, 브랜드 대표도 공식 카페에 직접 사과글을 올렸습니다.



대표는 "제가 더 검색하고 제대로 확인하고 결정 전에 더 확인했어야 했는데 그러지 못했다. 너무 죄송하다"고 했습니다.



그러면서 "제품 개발에만 매진하다 보니 세상 물정을 너무 몰랐다"며 "한 번만 기회를 더 주시면 다시는 이런 실수 없게 하겠다"고 고개를 숙였습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 이다인, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)