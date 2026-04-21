테슬라 차량 열자 부패 시신…"13살 성적 학대 끝 살해"

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▲ 싱어송라이터 데이비드

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미국 가수 데이비드(D4vd·본명 데이비드 앤서니 버크)가 14세 소녀 살인 혐의로 기소됐습니다.미국 일간 로스앤젤레스타임스와 AP통신은 LA카운티 지방검찰청이 20일(현지 시간) 데이비드를 1급 살인 및 미성년자 상습 성폭행, 시신 훼손 등의 혐의로 기소했다고 보도했습니다.공소장에 따르면 검찰은 데이비드가 2023년 9월 7일부터 약 1년간 당시 13세였던 피해자 셀레스테 리바스 에르난데스를 성적으로 학대했으며, 이후 셀레스테가 이를 신고하겠다고 하자 살인까지 저질렀다고 보고 있습니다.살인은 2025년 4월 23일 할리우드 힐즈 소재 데이비드의 자택에서 벌어졌으며, 그가 2주 뒤 시신을 훼손한 것으로 검찰은 추정했습니다.셀레스테의 시신은 지난해 9월 데이비드 명의의 테슬라 자동차에서 상당히 부패한 상태로 발견됐습니다.네이선 호크만 LA카운티 지방검사는 "잔인하고 끔찍한 살인"이라며 "물리적, 법의학적, 디지털 증거가 있다"고 말했습니다.검찰은 이 사건과 관련해 40테라바이트 분량의 디지털 증거를 확보한 것으로 알려졌습니다.데이비드 측은 혐의를 완강히 부인했습니다.그는 이날 검은색 옷을 입은 채 법정에 출두해 침묵을 지켰고, 변호인단은 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.데이비드는 인디록과 R&B, 로파이 팝 등을 섞은 음악으로 Z세대(1997∼2006년생) 사이에서 인기를 얻어온 신예 싱어송라이터입니다.소셜미디어와 음악 플랫폼에서 수백만 명의 팔로워를 보유하고 있으며, 올해 데뷔 앨범을 발매하고 지난 17일 체포되기 전까지 북미와 유럽 순회공연을 진행해 왔습니다.(사진=게티이미지)