'왕사남' 영월군수 박지환, 단종문화제 간다…박지환은 경연·장항준은 강연

배우 박지환이 영화 '왕과 사는 남자'의 주 배경이자 실제 역사적 장소인 강원도 영월을 방문한다.



1천600만 흥행작 '왕과 사는 남자'에서 '영월군수'로 열연하며 대중의 사랑을 받은 박지환은 오는 4월 24일부터 26일까지 강원특별자치도 영월군 장릉, 청령포, 동강 둔치 등 일원에서 펼쳐지는 제59회 단종문화제에 참석해 군민 및 관광객들과 특별한 만남을 갖는다.



이번 방문은 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행 열풍이 영월에 대한 전국적인 관심으로 이어진 가운데, 극 중 영월군수로 출연하며 맺은 영월과의 특별한 인연을 기념하기 위해 성사되었다.



박지환은 축제의 피날레를 장식할 26일, 단종문화제의 백미이자 무형문화유산인 '칡줄다리기' 경연 현장을 방문한다. 수백 명의 군민이 동·서편으로 나뉘어 힘을 겨루는 영월만의 전통 민속놀이에서 박지환은 본격적인 대결에 앞서 군민들에게 따뜻한 인사를 건네고, 경기의 시작을 알리는 징을 직접 치는 깜짝 이벤트에 참여하며 축제의 흥을 돋울 계획이다.



한편, '왕과 사는 남자'를 연출한 장항준 감독 또한 축제 기간 중 역사 특강을 통해 시민들과 소통에 나선다. 장 감독은 축제 기간 중 '창작자의 시선으로 바라보는 역사, 단종의 이야기'를 주제로 강연을 열어 제작 비하인드와 영화적 상상력을 대중과 공유한다. 박지환은 이러한 장 감독의 행보에 이어 직접 축제 현장에 활력을 불어넣으며, 영화와 역사가 조화롭게 어우러지는 풍성한 문화 축제의 장을 완성할 예정이다.



<사진 제공 = 저스트 엔터테인먼트>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)