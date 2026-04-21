레이디 가가도 프라다를 입는다…'악프 2' 특별 출연에 OST 참여까지

이미지 확대하기

가수 겸 배우 레이디 가가가 '악마는 프라다를 입는다 2'에 특별 출연했다.레이디 가가는 뮤지션으로서 이번 작품의 OST에 참여해 도시적인 분위기를 한층 끌어올리며 화제를 모았다. 메인 예고편에 삽입된 'Runway'는 레이디 가가와 래퍼 도이치가 함께한 오리지널 곡으로, 공개와 동시에 큰 관심을 불러모았다. 여기에 배우로서 영화에 깜짝 등장한다는 소식까지 전해졌다.'스타 이즈 본', '하우스 오브 구찌'로 각각 아카데미, 골든 글로브 여우주연상 후보에 오르며 배우로서의 역량을 입증한 레이디 가가인 만큼, 오랜만의 스크린 복귀에 이목이 집중된다. 언제나 강렬하고 파격적인 스타일로 대중문화를 선도해 온 그가 '악마는 프라다를 입는다 2'에서 어떤 방식으로 인상적인 등장을 선보일지 궁금증을 자아낸다.'악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 패션 매거진 '런웨이'의 편집장 '미란다'와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 '앤디'가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 '에밀리'와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한 번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 그린다. 1편의 주역인 메릴 스트립과 앤 해서웨이를 비롯해 에밀리 블런트, 스탠리 투치까지 귀환한다.최근 메릴 스트립과 앤 해서웨이의 내한으로 기대감을 높인 '악마는 프라다를 입는다 2'는 오는 4월 29일(수) 전 세계 최초 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 에디터)