블랙핑크 지수 "가족 사생활 몰라"…친오빠 논란에 선 긋고 법적 대응

블랙핑크 지수가 최근 불거진 친오빠 관련 논란에 대해 "가족의 사생활을 알지 못한다"며 선을 긋고 법적 대응을 예고했다.



지수의 소속사 블리수는 20일 법률대리인인 김앤장 법률사무소 은현호 변호사를 통해 공식입장을 내고 "최근 일부 언론 보도 및 온라인 커뮤니티, SNS 등에서 확산되고 있는 아티스트 가족 관련 사안과 관련해 지수 및 블리수를 연관 짓거나 사실과 다른 내용을 기반으로 명예를 훼손하는 행위가 무분별하게 이루어지고 있다. 엄중한 유감을 표한다"고 밝혔다.



이어 "현재 제기되고 있는 사안은 아티스트 및 블리수와 전혀 무관하다"고 선을 그으면서도 "온라인상에 유포되고 있는 다수의 내용은 확인되지 않은 추측 또는 명백한 허위사실"이라고 강조했다.



특히 지수가 가족과의 관계에 대해서도 부인한 점이 눈길을 끈다.



지수 측은 "지수는 어린 시절 연습생 생활을 시작하며 일찍이 독립해 오랜 기간 가족과 떨어져 지내왔고, 해당 인물의 사생활에 대해 인지하거나 관여할 수 없는 상황"이라면서 "블리수(소속사) 설립 과정에서 가족으로부터 일부 제한적인 조언을 받은 사실은 있으나, 가족 구성원이 보수를 받거나 의사결정에 참여한 사실은 전혀 없다. 현재까지도 가족과 무관하게 완전히 독립적으로 운영되고 있다"고 밝혔다.



이어 "일부에서 제기된 '가족과 함께 회사를 설립했다'거나 '해당 인물이 경영진 또는 대표이사'라는 주장 역시 전혀 사실이 아니다. 해당 인물은 블리수와 법적·경영상 어떠한 관계도 없다"고 선을 그었다.



끝으로 블리수 측은 허위사실 유포 및 명예훼손 행위에 대해 강경 대응 방침을 밝혔다. 법률대리인은 "사실과 다른 내용을 지속적으로 유포하거나 아티스트의 이름과 이미지를 무관한 사안에 결부시키는 행위는 명백한 권리 침해"라며 "민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 즉시 취할 예정이며 어떠한 선처나 합의도 없다"고 강조했다.



앞서 언론 보도를 통해 유명 걸그룹 가족인 30대 남성 A 씨가 지난 15일 인터넷 방송 BJ 여성 B 씨의 '식사 데이트권'을 구매한 뒤 집으로 데려가서 추행을 하다가 B 씨 지인의 신고로 경찰에 체포된 사실이 알려졌다. 당시 A 씨는 신체 접촉은 인정했으나 강제성은 없었다고 반박한 것으로 알려졌다.



사진=백승철 기자



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)