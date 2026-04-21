최강록 셰프 "'식포일러' 끝나면, 김도윤과 절교하지 않을까 걱정"

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'식포일러' 최강록 셰프가 김도윤 셰프와 관계가 멀어질 것을 걱정했다.지난 17일 서울 마포구 상암동의 한 카페에서 SBS 신규 예능 '최강로드-식포일러'(이하 '식포일러') 기자간담회가 진행됐다. 이 자리에는 프로그램에 출연하는 최강록, 김도윤 셰프, 진행자 데프콘, 연출을 맡은 손정민, 하정석 PD가 참석했다.'식포일러'는 요리 서바이벌 프로그램 두 번의 우승에 빛나는 최강록 셰프, '미슐랭 1스타' 김도윤 셰프, '연예계 대표 미식가'로 소문난 방송인 데프콘이 전국 방방곡곡을 다니며 각자의 경험과 요리 비법을 바탕으로 '맛의 스포일러(식포일러)'를 자처하며 감춰왔던 맛의 비밀을 폭로하는 신개념 미식 예능이다.평소 통화도 하고 술자리도 자주 가지며 친분이 두터운 두 셰프지만, 함께 전국을 다니며 예능 촬영을 하는 건 또 다른 일이다. 김도윤 셰프는 "전 방송을 많이 하지 않은 사람이라, 이번에 하면서 (최강록에게) 많이 배웠다. 이게 짬밥 차이구나 싶더라"며 감탄한 지점을 설명했다.반면 최강록 셰프는 "위기를 느낀다. '이게 다 끝나면 절교하지 않을까' 그런 생각도 든다"며 두려운 지점을 고백했다. 두 셰프 모두 평소 말수가 적은 극내향인으로 유명한데, '식포일러'를 촬영하면서 맛에 관해서는 양보 없는 설전을 벌였다고 한다.최강록 셰프는 "음식에 대한 상식이나 경험에서 부딪히는 부분이 있더라. 이걸 얘기 하면 '그거 맞다' 하는 게 호흡이라면, 전 반대쪽 호흡을 썼던 거 같다"며 "그래서 촬영이 끝나면 (김도윤 셰프에게) 전화해서 '절교만 하지 말자' 이런 이야기를 많이 했다"라고 말했다.이런 최강록 셰프의 '절교' 언급에 김도윤 셰프는 "촬영할 때만 그랬지, 그 외에는 생각을 한 적이 없다. 절교는 생각조차 한 적이 없다"며 '일편단심 최강록'이라고 지지를 보냈다.최강록과 김도윤 셰프의 케미는 마치 '시골 노부부' 같다고 한다. 데프콘은 "시골에 사이 좋은 노부부처럼 정겨움이 느껴진다. 약간 브로맨스와 진한 감성이 있다"라고 평했다.손정민 PD 역시 "시골 노부부처럼, 서로 눈만 보면 대충 알고 살짝 삐치기도 하는데, 그 모든 게 조용하게 이뤄진다. 두 분의 너무 순수한 모습이, 순백의 유기농 인간을 보는 재미가 쏠쏠할 거다"라고 설명하면서 "데프콘이 없으면, 정말 조용하게 끝날 거다. (데프콘이 MC로 와서) 얼마나 마음이 놓이던지, 이 자리를 빌려 감사드린다"라고 두 셰프의 매력을 끄집어 내주는 데프콘에게 고마운 마음을 표현했다.'식포일러'는 21일 화요일 밤 9시 첫 방송된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)