"최강록은 영철, 김도윤은 옥순"…'식포일러' 데프콘, 시골 노부부 케미 예고

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'식포일러' 데프콘이 최강록, 김도윤 셰프의 매력을 '옥순'과 '영철' 같다고 비유했다.지난 17일 서울 마포구 상암동의 한 카페에서 SBS 신규 예능 '최강로드-식포일러'(이하 '식포일러') 기자간담회가 진행됐다. 이 자리에는 프로그램에 출연하는 최강록, 김도윤 셰프, 진행자 데프콘, 연출을 맡은 손정민, 하정석 PD가 참석했다.'식포일러'는 요리 서바이벌 프로그램 두 번의 우승에 빛나는 최강록 셰프, '미슐랭 1스타' 김도윤 셰프, '연예계 대표 미식가'로 소문난 방송인 데프콘이 전국 방방곡곡을 다니며 각자의 경험과 요리 비법을 바탕으로 '맛의 스포일러(식포일러)'를 자처하며 감춰왔던 맛의 비밀을 폭로하는 신개념 미식 예능이다.오랫동안 연애 매칭 프로그램 '나는 SOLO'에서 솔로 남녀들의 합숙 생활을 관찰하며 적재적소의 리액션으로 시청자들의 공감을 얻고 있는 데프콘이 '식포일러'에서는 최강록, 김도윤 셰프의 곁에서 이들의 미식 행보를 관찰한다. 데프콘은 두 셰프의 매력을 '옥순'과 '영철'로 비유했다.데프콘은 "두 분도 '나는 SOLO' 출연자 못지않게 정말 매력이 있다. 최강록 셰프는 딱 영철 같다. 김도윤 셰프는 옥순 같다"며 "사람이 무지개빛 양파 같다. 빨간색 양파를 다 깠는데, 파란색이 나오고, 그걸 까면 또 녹색이 나온다. 현장에서 '야… 이런 진귀한 분이 계시구나' 감탄했다. 우리가 음식에 대한 이야기를 하지만, 이 두 분을 알아가는 맛도 맛있게 즐기실 수 있을 거다. 묘한 지점이 있다"라고 말했다.데프콘은 최강록, 김도윤 셰프가 마치 '시골에 사는 사이 좋은 노부부' 같다고도 했다. 데프콘은 "김도윤 셰프는 욕망이 보인다. 방송을 잘하고 싶어 한다. 근데 그게 상업적인 욕망의 느낌이 아니라, 사람들이 날 봐주고 귀여워해 줄 때의 즐거움이다. 귀여운 욕망이 있다. '어떻게 해야 사람들한테 예쁨 받지?' 하는 그런 귀여움, 순수함이다. 옆에서 보며 '이런 사람도 있구나' 싶었다. 정말 아름답다. 김도윤 셰프는 관찰하는 맛이 있다"고 설명했다.그러면서 "김도윤 셰프는 이 프로그램을 통해 많이 돋보일 거다. 저평가돼 있다고 생각한다. 연예계에서 신선한 캐릭터가 될 거 같다"고 내다봤다.이어 데프콘은 최강록 셰프에 대해서는 "'사람이 어떻게 이렇게 단단할 수 있나' 하며 배울 점이 많았다"며 "앞으로도 보여줄게 정말 많은 사람이구나 느꼈다"라고 말했다.데프콘은 두 셰프의 요리에 대해서도 극찬했다. 그는 "확실히 두 분이 해주는 요리들이 다르다. 그런 부분에서 다른 내공이 있더라. 이걸 맛보는 게 즐거웠던 시간이었다"라고 촬영의 또 다른 즐거움을 전했다.'식포일러'는 21일 화요일 밤 9시 첫 방송된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)