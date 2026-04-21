뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'조규성·이한범 선발 출전' 미트윌란, 오르후스에 2대 1 승리

전영민 기자
작성 2026.04.21 08:24 조회수
'조규성·이한범 선발 출전' 미트윌란, 오르후스에 2대 1 승리
▲ 미트윌란 조규성

축구 대표팀 공격수 조규성과 수비수 이한범이 나란히 선발로 출전한 덴마크 프로축구 미트윌란이 '선두' 오르후스GF(AGF)를 꺾고 우승 경쟁을 이어갔습니다.

미트윌란은 오늘(21일) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 AGF와 2025-2026 덴마크 수페르리가 챔피언십 라운드 5라운드 홈 경기에서 후반 추가시간 극장 결승 골이 터지면서 2대 1 승리를 따냈습니다.

정규리그 22경기에서 승점 46(13승 7무 2패)으로 12개 팀 중 2위를 차지한 미트윌란은 이후 상위 6개 팀이 겨루는 챔피언십 라운드(팀당 10경기)에서 5라운드까지 승점 8(2승 2무 1패)을 보태 승점 54로 1위 AGF(승점 56)와 치열한 우승 다툼을 이어갔습니다.

챔피언십 라운드 우승팀은 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 예선 2라운드 진출권을 확보합니다.

이날 미트윌란은 조규성을 최전방 공격수로 놓고 이한범을 수비수로 선발 기용하는 3-4-3 전술을 가동했습니다.

조규성은 3차례 슈팅을 시도했지만 끝내 공격 포인트를 얻지 못하고 후반 26분 교체됐고, 이한범은 풀타임을 뛰면서 팀 승리에 힘을 보탰습니다.

미트윌란은 이날 전반 20분 선제골을 내줬지만 후반 38분 상대 자책골로 동점을 이룬 뒤 후반 추가 시간 율리우스 에메필레가 헤더로 극장 골을 뽑아내 극적으로 2대 1 승리를 따냈습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지