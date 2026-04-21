'조규성·이한범 선발 출전' 미트윌란, 오르후스에 2대 1 승리

▲ 미트윌란 조규성

축구 대표팀 공격수 조규성과 수비수 이한범이 나란히 선발로 출전한 덴마크 프로축구 미트윌란이 '선두' 오르후스GF(AGF)를 꺾고 우승 경쟁을 이어갔습니다.미트윌란은 오늘(21일) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 AGF와 2025-2026 덴마크 수페르리가 챔피언십 라운드 5라운드 홈 경기에서 후반 추가시간 극장 결승 골이 터지면서 2대 1 승리를 따냈습니다.정규리그 22경기에서 승점 46(13승 7무 2패)으로 12개 팀 중 2위를 차지한 미트윌란은 이후 상위 6개 팀이 겨루는 챔피언십 라운드(팀당 10경기)에서 5라운드까지 승점 8(2승 2무 1패)을 보태 승점 54로 1위 AGF(승점 56)와 치열한 우승 다툼을 이어갔습니다.챔피언십 라운드 우승팀은 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 예선 2라운드 진출권을 확보합니다.이날 미트윌란은 조규성을 최전방 공격수로 놓고 이한범을 수비수로 선발 기용하는 3-4-3 전술을 가동했습니다.조규성은 3차례 슈팅을 시도했지만 끝내 공격 포인트를 얻지 못하고 후반 26분 교체됐고, 이한범은 풀타임을 뛰면서 팀 승리에 힘을 보탰습니다.미트윌란은 이날 전반 20분 선제골을 내줬지만 후반 38분 상대 자책골로 동점을 이룬 뒤 후반 추가 시간 율리우스 에메필레가 헤더로 극장 골을 뽑아내 극적으로 2대 1 승리를 따냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)