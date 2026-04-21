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미국 "해협 봉쇄 후 27척 회항"…나포 상선서 컨테이너 5천 개 수색 중

박재현 기자
작성 2026.04.21 07:46 조회수
미국 "해협 봉쇄 후 27척 회항"…나포 상선서 컨테이너 5천 개 수색 중
▲ 미군 함정에서 바라본 나포된 이란 상선 투스카호

미군이 호르무즈 해협 주변에서 이란 연계 선박을 대상으로 봉쇄 조처를 시행한 이후 총 27척의 선박이 회항했다고 미 중부사령부가 20일(현지 시간) 밝혔습니다.

미군은 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 미 동부시간으로 지난 13일 오전 10시를 기해 호르무즈 해협을 통해 이란의 항구나 연안으로 오가는 모든 선박에 대한 해상봉쇄를 개시한 바 있습니다.

이란이 지난 7일부터 시작된 2주간의 휴전 합의 이후 이스라엘의 레바논 공격을 문제 삼아 호르무즈 해협 폐쇄를 지속한 데 맞선 '역봉쇄'로, 트럼프 대통령은 이스라엘과 레바논의 '열흘 휴전' 합의에도 이를 풀지 않고 있습니다.

이 기간 호르무즈 해협을 빠져나온 이란 연계 선박은 없다는 게 미국 정부의 입장이며, 전날 미군은 이란 남부 반다르 아바스로 향하던 이란 화물선 투스카호가 회항 지시를 따르지 않자 추진장치 무력화 후 나포했습니다.

투스카호에서는 현재 미군이 수색 작업을 벌이고 있다고 미 뉴욕타임스(NYT)가 이날 보도했습니다.

한 미군 당국자는 이날 NYT에 해병대 한 팀이 투스카호에 실린 5천 개나 되는 컨테이너를 수색 중이며 수색 작업이 완료되면 이 선박의 처리 방향을 정할 것이라고 전했습니다.

이와 관련, 전문가들은 이 선박을 오만으로 예인하거나, 항해가 가능하다면 이란으로 보내줄 수 있다고 내다봤습니다.

투스카호 선원들의 경우 곧 이란으로 돌아갈 것이라고 또 다른 미군 당국자는 말했습니다.

아울러 투스카호는 미 정보 당국 분석가들이 최근 미군의 해상 봉쇄선 안팎에서 모니터링해 온 관심 선박들 가운데 하나였다고 미군 당국자는 소개했습니다.

(사진=미 중부사령부 제공, 연합뉴스)
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