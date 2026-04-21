다시 막힌 호르무즈에 국제유가 급등…WTI 7%↑

▲ 호르무즈

미국과 이란이 2차 종전협상을 앞둔 가운데 호르무즈 해협을 둘러싼 군사 긴장이 다시 고조하면서 20일(현지시간) 국제유가가 다시 급등했습니다.이날 런던 ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 95.48달러로 전장 대비 5.10달러(5.64%) 상승했습니다.뉴욕상품거래소에서 5월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장보다 5.76달러(6.87%) 오른 배럴당 89.61달러에 거래를 마쳤습니다.이날 국제유가는 전세계 해상 원유 물동량의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협에서의 통행이 다시 막힌 데 영향을 받았습니다.이란은 지난 17일 이스라엘과 레바논의 휴전 합의에 맞춰 호르무즈 해협을 개방한다고 발표했다가, 이튿날 이를 번복했습니다.이란군은 18일 미국의 대이란 해상봉쇄를 문제 삼아 호르무즈 해협을 다시 봉쇄한다고 밝혔습니다.해협 재봉쇄에 맞물려 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 지나려는 민간 선박을 겨냥한 공격을 재개한 정황도 포착됐습니다.미국은 호르무즈 해협 인근에서 이란 화물선 나포로 응수했습니다.도널드 트럼프 미 대통령은 19일 호르무즈 해협 인근 오만만에서 미국의 해상봉쇄를 뚫으려는 이란 화물선을 저지하고 미국 수중에 뒀다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 발전소와 교량 폭파 등을 언급하며 이란에 미국의 제안을 받아들이라고 압박하기도 했습니다.미국과 이란의 2차 종전 협상은 21일부터 시작될 것이라고 트럼프 대통령이 밝혔으나 이란 측은 아직 후속 협상 일정에 대한 공식적인 입장을 내 놓지 않고 있습니다.트럼프 대통령은 이란과의 휴전 시한은 미 동부시간 기준으로 22일 저녁까지라며 연장 가능성은 매우 작다고 밝혔습니다.이란 안에서는 외무부 대변인이 "차기 협상에 대한 어떠한 계획이나 결정도 내려진 바 없다"는 발표가 나오는 등, 협상을 둘러싼 불확실성은 여전히 남아있습니다.다만 이란 고위 당국자를 인용, 협상에 참석하는 방안을 긍정적으로 검토 중이라는 로이터통신의 보도가 나오기도 했습니다.제프리스의 에너지 전문가 로이드 번은 "시장은 지난 몇 달간의 상황을 별일 아닌 듯 여기는 듯하지만, 이번 주말의 사건들은 해협을 둘러싼 '뉴 노멀' 즉 간헐적 폐쇄와 재개방 위험, 통행료 징수의 일상화를 예고하는 것일 수 있다"고 분석했습니다.