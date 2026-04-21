"유럽 '쥐약 이유식' 협박범 35억 원 요구"

▲ 체코 슈퍼마켓에 진열된 히프 이유식

유럽에서 판매되는 이유식에서 쥐약 성분이 나와 당국이 수사 중인 가운데 제조사에 30억 원 넘는 거액을 요구하는 이메일을 받았다고 오스트리아 일간 프레세가 20일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 문제의 이유식 '당근과 감자' 190ｇ 유리병 제품을 만드는 독일 업체 히프(HiPP)는 지난달 27일 200만 유로(34억 6천만 원)를 보내라는 협박 이메일을 받았습니다.이메일에는 이달 2일까지 송금하지 않으면 오스트리아 부르겐란트주 아이젠슈타트의 슈퍼마켓 인터스파 매장, 체코 브르노와 슬로바키아 두나이스카스트레다의 테스코 매장에 독성 물질을 넣은 이유식 병을 2개씩 갖다놓겠다고 적혀 있었습니다.그러나 히프 측은 협박 메일을 이달 16일에야 확인했다고 프레세는 전했습니다.실제로 17일부터 아이젠슈타트와 브르노의 슈퍼마켓에서 쥐약 성분 등 독성 물질이 들어간 이유식 유리병이 2개씩 발견됐습니다.쥐약 이유식 첩보는 히프 본사가 있는 독일 바이에른주 수사당국이 오스트리아에 넘겼습니다.오스트리아 검찰은 고의적 공공안전위협 혐의로 수사를 시작했으나 협박 편지 등 수사상황은 공개하지 않았습니다.독일과 체코·슬로바키아 당국도 각자 수사 중입니다.히프는 보건당국 리콜 명령에 따라 인터스파와 유로스파 등 오스트리아 내 슈퍼마켓에서 판매된 제품을 회수하고 있습니다.드럭스토어 DM도 오스트리아 매장에서 자발적으로 리콜에 들어갔습니다.오스트리아 보건식품안전청은 "병뚜껑이 이미 열린 적 있는지, 열 때 딸깍 소리가 확실히 나는지 확인하고 냄새도 맡아보라"고 당부했습니다.쥐약 주성분 브로마디올론은 비타민K 작용을 막아 혈액 응고를 방해합니다.사람이 섭취할 경우 2∼5일 지나 잇몸 출혈, 코피, 혈변, 멍 같은 증상이 나타납니다.사건이 알려진 뒤 쥐약 성분이 든 이유식을 실제로 먹은 사례는 확인되지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)