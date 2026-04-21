'국민 늑대'된 늑구, 대전 대표 캐릭터에도 이름 올리나

▲ 늑구

대전 오월드(동물원)에서 탈출했다 9일 만에 생포된 늑대 '늑구'에 대한 국민적 관심이 높은 가운데, 대전시가 늑구를 캐릭터로 만드는 방안을 추진 중입니다.이장우 대전시장은 어제(20일) 주재한 주간업무회의에서 늑구를 대전 대표 캐릭터인 '꿈씨패밀리'의 신규 캐릭터로 추가하는 방안을 검토하라고 지시했습니다.오월드 개편과 관련해서는 시설 전반을 긴급 점검하고 재발 방지 대책을 마련하라고 덧붙였습니다.또 내달 5일 어린이날 등에 맞춰 오월드에 대규모 방문객이 몰릴 것으로 예상되는 만큼, 교통 및 안전 관리 대책을 강화할 것을 주문했습니다.오월드는 늑구가 지난 8일 탈출한 이후 무기한 개장이 미뤄진 상태로, 시설 보수 등을 거쳐 개장 시기를 결정한다는 방침입니다.오월드를 관리하는 대전도시공사 관계자는 "늑대사파리 방사장 내부 곳곳에 파여있는 구멍을 점검하고 개선이 필요한 부분에 대해 보수 작업을 한 뒤 안전에 문제가 없는지 등을 확인해 개장할 계획"이라며 "5월 초 황금연휴 전까지는 문을 여는 것을 목표로 하고 있다"고 말했습니다.늑구는 현재 오월드 내 동물병원에서 격리돼 소고기와 닭고기 분쇄육을 먹으며 회복 중입니다.오월드는 늑구가 그동안 여러 동물과 접촉하며 진드기나 전염병 등에 감염되지 않았는지 등을 관찰한 뒤 최장 열흘인 바이러스 잠복기간이 끝나면 늑대사파리 내 가족과 합사할 예정입니다.