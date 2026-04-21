편의점 '흉기 난동' 시민이 막았다…아슬 대치 끝에 제압

<앵커>



얼마 전 경남 양산의 한 편의점에서 술에 취한 남성이 흉기로 난동을 부리고 직원을 때리는 일이 있었습니다. 긴박했던 상황 속, 편의점에 들어온 한 시민이 이 남성을 제압했습니다.



KNN 김수윤 기자



<기자>



지난 14일 오후 5시, 경남 양산의 한 편의점입니다.



50대 남성이 갑자기 흉기를 든 채 들어와 직원을 위협하기 시작합니다.



술에 취한 남성은 손님의 목덜미를 잡은 채 얼굴을 때리는 등 막무가내 폭력까지 휘둘렀습니다.



[피해 편의점 직원 : 제게 칼을 먼저 보여줬어요. 얼굴이 너무 선명해요. 완전히 악의라고 해야 될까요. 겁날 정도로….]



그때 우연히 들어온 한 고객이 잠시 망설이다 취객을 제지하려 나섭니다.



흉기를 든 채 달려드는 취객과 위험을 무릅쓴 시민 사이에 아슬아슬한 대치가 이어집니다.



[흉기 난동 진압 시민 : (범인과) 편의점 직원분이랑 너무 거리가 가까우니까 일단 '거리를 떨어뜨려야겠다'라는 생각에 계속 그 범인을 노려봤어요. 손으로 수신호를 보냈습니다. 그 여성 직원에게 '신고해라']



취객은 상의를 벗어던지는 등 난동을 부리다 결국 10여 분만에 제압당했습니다.



경찰 수사 결과, 이 남성은 사건 발생 5시간 전부터 이곳 편의점 노상에서 지인과 술을 마신 것으로 알려졌습니다.



혼자 도망칠 수도 있었지만 머릿속에는 자신이 다친다는 두려움보다 다른 시민을 보호한다는 생각뿐이었습니다.



[흉기 난동 진압 시민 : 일단은 만약에 제가 찔린다 하더라도 지금 당장 이 순간만 생각하려고 했던 것 같아요.]



경찰은 제압에 나선 시민에 대해 감사장 수여를 추진하는 한편, 흉기를 휘두른 취객을 공공장소흉기소지, 특수상해 등 혐의로 구속송치할 예정입니다.



(영상취재 : 안명환 KNN)



KNN 김수윤