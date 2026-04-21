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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.04.21 06:06 조회수
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1. "휴전 22일까지…부통령 곧 파키스탄으로 출발"

트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 종료 시점을 한국시간 모레(23일) 오전까지로 하루 늘려 잡았습니다. 트럼프 대통령은 밴스 부통령이 곧 파키스탄으로 떠날 거고 현지 시간 21일부터 협상이 시작된다고 말했습니다.

2. "2차 협상 참여 의사" 보도…공식 입장은 아직

이란이 미국과의 종전 회담을 위해 2차 협상단을 보내기로 했다는 보도가 나왔습니다. 이란은 아직 공식적으로 협상 참여 여부에 대한 입장을 밝히지 않고 있습니다.

3. 화물차에 치여 3명 사상…화물연대 밤샘 집회

경남 진주에서 열린 화물연대 집회에서 노조원들이 화물차에 치여서 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다. 정부는 이번 사안이 노란봉투법이 규정한 원하청 교섭 문제를 넘어서는 상황이라고 판단했습니다.

4. 한-인도 "교역 규모 2배로…나프타 등 수급 협력"

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 모디 인도 총리와 정상회담을 했습니다. 양국은 교역 규모를 2배로 늘리고 나프타 등 핵심 원자재 수급도 협력하기로 했습니다.
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