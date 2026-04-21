유럽, 이스라엘·팔레스타인 '두 국가 해법' 지지 재확인

▲ EU국가들

중동 전쟁으로 가자지구와 팔레스타인 문제가 국제사회의 우선순위에서 뒷전으로 밀린 가운데 유럽이 팔레스타인 자치정부(PA)와 '두 국가 해법'에 대한 지지를 재확인했습니다.AFP통신 등에 따르면 유럽은 20일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 유럽연합(EU)과 벨기에 공동 주관으로 '두 국가 해법을 위한 국제 연합' 회의를 개최했습니다.이날 회의는 팔레스타인에 대한 최대 원조자이자 이스라엘의 최대 교역 파트너이면서도 미국에 주도권을 내준 채 최근 이스라엘과 팔레스타인 분쟁에서 주변적 역할에 그친 유럽이 영향력을 회복하기 위한 차원에서 열린 것으로 풀이됩니다.EU는 2년간의 가자지구 전쟁 끝에 작년 10월 발효된 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상에서도 별다른 역할을 하지 못했고, 가자지구 재건과 분쟁 종식 등을 위해 도널드 트럼프 미국 대통령의 직속 기구로 창설된 평화위원회에도 관여하지 않았습니다.막심 프레보 벨기에 외무장관은 개막 연설에서 "우리는 폭풍 한가운데에서 모였지만, 방향을 잃어서는 안된다. 이스라엘·팔레스타인 문제는 중동 전역뿐 아니라 전 세계에 영향을 미치는 사안인 까닭에 반드시 항로를 지켜야 한다"고 말해 '두 국가 해법'의 일관된 추진의 중요성을 강조했습니다.유엔과 EU 등 국제사회는 이스라엘의 반대에도 이스라엘과 팔레스타인이 별개의 국가로 공존하는 '두 국가 해법'만이 양측의 오랜 분쟁을 푸는 방법이라고 본다.EU는 또한 일각의 우려에도 PA가 전후 가자지구에서 중요한 역할을 해야 한다는 입장입니다.카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 60여개국 대표가 참석한 이날 회의에서 "인권을 존중하고 책임성을 보장하고 팔레스타인 국민을 보호하며 두 국가 해법을 다시 확고히 논의 테이블에 올리기 위해 더 큰 노력을 기울여야 한다"고 말했습니다.무함마드 무스타파 PA 총리는 "오늘 회의는 엄청난 비극, 동시에 전쟁으로부터 정의롭고 지속가능한 평화로 나아갈 수 있는 작지만 현실적인 기회가 공존하는 시점에 열렸다"면서 전후 가자지구는 "팔레스타인 국가의 통합된 일부"로 남아야 하며 종국적으로 팔레스타인 자치정부로 통치가 이양돼야 한다고 주장했습니다.중동 전쟁 와중에 이뤄진 이스라엘의 레바논 공격, 요르단강 서안에서 이스라엘 정착민의 팔레스타인 주민에 대한 폭력 고조 등으로 최근 유럽에서는 이스라엘에 대한 반감이 점점 커지고 있다는 평가가 나옵니다.페드로 산체스 스페인 총리는 21일 룩셈부르크에서 열리는 EU 외무장관 회의에서 이스라엘과 EU의 협력 협정 중단 문제를 의제로 올릴 예정이라고 밝혔습니다.EU가 유엔, 세계은행(WB)과 공동으로 작성해 이날 공개한 가자지구 피해 평가 최종 보고서에 따르면 가자지구의 복구와 재건에 향후 10년간 714억 달러(약 105조원)가 필요할 것으로 추산됐다고 AFP통신이 전했습니다.