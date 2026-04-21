이란 대통령 "미국, 모순된 신호로 항복 강요…굴복하지 않을 것"

▲ 마수드 페제시키안 이란 대통령

이란이 미국과의 제2차 종전 협상 참여 여부를 결정하지 않은 가운데 마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국의 태도를 강력하게 비판하며 약속 이행을 촉구했습니다.페제시키안 대통령은 20일(현지시간) 자신의 엑스(X) 계정에 "약속을 준수하는 것이야말로 의미 있는 대화의 기초"라며 "미국 정부의 과거 행적과 행태에 대해 이란 내부에는 여전히 깊은 역사적 불신이 남아 있다"고 말했습니다.그는 "최근 미국 관리들이 보내는 신호는 비건설적이고 모순적이다. 이런 접근 방식은 결국 이란의 항복을 받아내기 위한 메시지를 담고 있다"며 "그러나 이란 국민은 강압이나 강요에 절대 굴복하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.페제시키안 대통령은 "약속 이행은 모든 형태의 대화를 정당화하는 논리"라며 미국의 태도 변화 없이는 대화 테이블에 앉기 어렵다는 뜻을 시사했습니다.이란은 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 예정인 미국-이란 간 2차 종전협상 참석 여부를 공식 확정하지 않은 상태입니다.