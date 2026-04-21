뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이스라엘군, 레바논 남부 공습…"헤즈볼라가 휴전 위반"

박재현 기자
작성 2026.04.21 04:19 조회수
이스라엘군, 레바논 남부 공습…"헤즈볼라가 휴전 위반"
▲ 이스라엘군의 레바논 남부 공습 현장

이스라엘과 헤즈볼라 간 위태로운 휴전이 이어지는 가운데, 이스라엘군이 휴전 합의를 위반했다는 이유로 레바논 남부에 공습을 가해 헤즈볼라 대원들을 사살했습니다.

이스라엘군은 20일(현지시간) 레바논 남부에서 "휴전을 위반하고 자국군에 위협을 가한 헤즈볼라 대원 여러 명을 공군이 제거했다"고 밝혔습니다.

이스라엘군 주장에 따르면 헤즈볼라 대원들은 레바논 남부 빈트 즈베일 인근에서 이스라엘군에 즉각적인 위협을 가하는 방식으로 접근했습니다.

이에 따라 이스라엘군은 공습을 통해 이들을 제거했다고 주장했습니다.

또 리타니 강 인근에서도 골라니 여단이 전방 방어선 안에서 움직이던 헤즈볼라 대원들을 식별하고 공군을 동원해 사살했습니다.

앞서 레바논 국영 통신사(NNA)는 리타니 강변의 카카이트 알지스르 마을에 있는 파괴된 다리 인근에 공습이 벌어져 여러 명이 다쳤다고 보도했습니다.

이스라엘과 레바논은 도널드 트럼프 미국 대통령 중재로 지난 17일 0시부터 열흘간 임시 휴전에 돌입했습니다.

(사진=레바논 매체 알아크바르 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
박재현 기자 사진
박재현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지