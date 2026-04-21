인도령 카슈미르 산골 도로서 버스 추락…최소 21명 사망

▲ 20일(현지시간) 인도 북부 인도령 카슈미르에서 버스가 협곡 아래로 추락한 현장

인도 북부 인도령 카슈미르에서 20일(현지시간) 승객 수십 명을 태운 버스가 협곡 아래로 추락, 최소 21명이 사망했습니다.이날 AP·EFE 통신과 현지 매체 힌두 등에 따르면 이날 오전 10시께 잠무 카슈미르 우담푸르 지역의 히말라야 산악지대 고속도로를 달리던 버스가 급커브길에서 오토바이와 충돌한 뒤 도로를 이탈, 약 30m 아래로 추락했습니다.이 사고로 승객 19명이 그 자리에서 숨졌으며 2명은 병원으로 옮겨진 뒤 사망했다고 현지 당국자가 전했다.또 약 45명이 부상, 주변 여러 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.아미트 샤 내무부 장관은 엑스(X·옛 트위터)에 "잠무 카슈미르 우담푸르에서 발생한 교통사고는 매우 슬픈 일"이라면서 "이번 사고로 목숨을 잃은 분들의 유가족께 깊은 애도를 표한다"고 밝혔습니다.이어 "현지 행정당국은 총력을 다해 신속히 구호·구조 활동에 나서고 있다"면서 "부상자들의 빠른 회복을 기원한다"고 말했습니다.나렌드라 모디 인도 총리도 이번 사고에 대해 애도하고 사망자 유가족에게 20만 루피(약 315만 원), 부상자에게 5만 루피(약 79만 원)의 위로금을 각각 지급하겠다고 밝혔습니다.당국은 사고 원인을 조사 중입니다.현지 주민 샹카르 싱은 EFE와 인터뷰에서 이 지역이 "가파른 경사, 급커브, 좁은 길 탓에 운전하기 매우 어렵다"면서 과적·과속, 운전자 피로가 이 지역 교통사고의 주요 원인이라고 전했습니다.인도는 매년 교통사고로 수십만 명의 사상자를 내 세계에서 도로 사망률이 매우 높은 국가 중 하나에 속합니다.이런 사고 대부분의 원인으로 도로 부실 관리, 노후 차량, 무모한 운전 행태 등이 꼽힌다고 AP는 전했습니다.(사진=연합뉴스)