트럼프, 이란 2차협상에 밴스 참석 확인…"곧 파키스탄 도착"

▲ JD 밴스 미 부통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 파키스탄 이슬라마바드에서 예정된 이란과의 2차 종전 협상에 JD 밴스 미 부통령이 참석한다고 20일(현지시간) 확인했습니다.트럼프 대통령은 이날 오전 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 밴스 부통령과 중동 특사 스티브 윗코프, 사위 재러드 쿠슈너를 포함한 고위급 미 대표단이 이슬라마바드로 향하고 있으며, 몇 시간 내 도착할 예정이라고 밝혔습니다.그는 "그들은 지금 가고 있다"며 "오늘 밤(이슬라마바드 시간) 도착할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 협상 결렬 가능성은 일축하며 "우리는 협상하기로 돼 있다"며 "그래서 지금 이 시점에서는 아무도 장난치지 않는다고 생각한다"고 말했습니다.기회가 된다면 이란 지도부와 직접 만날 수 있다는 뜻도 재차 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "그들이 원한다면, 우리에겐 매우 유능한 사람들이 있지만, 내가 그들을 만나는 데 아무런 문제가 없다"이라고 했습니다.협상의 핵심 조건으로는 이란의 핵무기 포기 요구를 강조했습니다.그는 "핵무기를 포기해야 한다. 아주 간단하다"며 "핵무기는 없을 것"이라고 했습니다.이란이 이를 거부하거나 협상이 결렬될 경우에 대해선 구체적으로 언급하지 않았습니다.그는 이란 관련 선박의 추가 나포와 같은 조치에 대한 질문에 그는 "글쎄, 그에 대해선 말하고 싶지 않다"며 "상상해봐라. 좋은 상황은 아닐 것"이라고 했습니다.미국이 누가 이란을 이끌고 있는지 알고 있느냐는 질문에 트럼프 대통령은 "우리는 상당히 잘 알고 있으며, 우리는 적절한 인물들을 상대하고 있다고 생각한다"고 말했습니다.