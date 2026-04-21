뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"음악 때문에 못 들었다"…소방차 길막 앞으로 줄어들까

심우섭 기자
작성 2026.04.21 08:24 조회수
PIP 닫기
불 끄러 가는 소방차를 차량들이 막아서는 바람에 골든타임을 놓치는 경우가 종종 있죠. 이제 이런 일들이 줄게 된다고요?

네, 뭐 '어두워서 못 봤다', '음악 소리가 커서 못 들었다' 등등 이런저런 이유로 소방차를 안 비켜주던 이른바 길막 민폐 차량들, 이제는 변명의 여지가 없어질 것 같습니다.

경상남도가 전국 최초로 내비게이션 기반의 긴급차량 접근 안내 서비스를 시작했는데요.

소방차가 출동하면 주변 차량 내비게이션 화면과 음성으로 '소방차 접근 중'이라는 알림이 실시간으로 안내됩니다.

그동안은 사이렌 소리만 듣고 위치를 가늠해야 했다면 이제는 거리와 방향까지 바로 확인할 수 있어서 더 빠르고 안전하게 길을 터줄 수 있게 된 것입니다.

특히 운전자들을 당황하게 했던 게 교차로 신호죠.

소방차가 빨리 지나가도록 신호를 강제로 바꾸는 우선 신호 시스템이 작동할 때 내비게이션이 '긴급차량 우선 신호'라고 미리 안내해서 혼선도 줄일 수 있게 됐습니다.

이 서비스는 어제(20일)부터 카카오내비를 시작으로 하반기에는 차량 내비게이션 등으로 확대될 예정인데요.

발전한 IT 기술이 소방차의 골든타임을 지키는 든든한 도구가 된 만큼 이제는 알고도 비켜주지 않는 일이 없도록 운전자들의 적극적인 협조가 필요해 보입니다.

(화면출처 : 카카오모빌리티, 경남소방본부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지