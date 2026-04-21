운전 도중 쉬려다가 기겁…"간신히 피했다" 휴게소 발칵

첫 소식은 멧돼지 습격입니다.



말 그대로 고속도로 휴게소에 멧돼지가 출몰한 겁니다.



시민들이 대피하는 소동이 벌어졌습니다.



지난 14일 경기 가평의 한 휴게소에 멧돼지 한 마리가 나타났습니다.



휴게소 데크를 돌아다니다가 사람을 보더니 곧바로 달려들기도 하죠.



놀란 시민이 재빨리 계단 아래로 이렇게 피해서 충돌이 벌어지지는 않았습니다.



이후 멧돼지는 두리번두리번대다가 이렇게 여자 화장실로 가서 유리문을 두어 번 쿵쿵거리기도 하고요.



신고를 받은 소방 당국이 현장에 도착했을 때 멧돼지의 모습은 보이지 않았습니다.



2시간 동안이나 일대를 수색했지만 결국 발견되지 않았습니다.



소방 당국은 멧돼지가 인근 야산에서 먹이를 구하러 내려온 것으로 보고 있습니다.



최근 이렇게 멧돼지가 도심까지 내려오는 사례가 잇따르고 있죠.



전문가들은 야생 멧돼지를 마주쳤을 때 소리를 지르거나 등을 보이며 달아나는 행동은 위험하다며 가까운 건물이나 차량 뒤로 몸을 피한 뒤 119에 신고하라고 당부했습니다.



(화면출처 : 인스타그램, 온라인 커뮤니티)