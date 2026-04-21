휴전 모레 끝나는데…호르무즈 코앞서 "언제 나가나"

<앵커>



미국과 이란의 긴장이 다시 높아지면서 호르무즈 해협에 고립된 우리 선박과 선원들의 불안감은 커지고 있습니다. 전쟁이 재개될 경우 우리 선박으로 위험이 번지지 않을지, 선원들은 긴장감 속에 하루하루를 보내고 있습니다.



보도에 정성진 기자입니다.



<기자>



지난 주말 이란 혁명수비대가 외국 선박들을 공격하고, 미군이 이란 상선을 나포하는 등 팽팽한 긴장감이 흐르면서 50일 넘게 고립된 우리 선박과 선원들의 불안감은 최고조에 달했습니다.



[전정근/HMM 해원협회 노조위원장 : 휴전이 이제 곧 끝나잖아요. 전쟁이 다시 이제 시작 된다고 하면, 휴전 전보다 (폭격이) 더 세지는 거 아닌가 하는 그런 부분을 굉장히 두려워하고 있고….]



지난 17일 이란 외무장관이 호르무즈 해협 통행 재개를 발표한 뒤 일부 한국 선박은 호르무즈 입구 바로 앞인 오만 앞바다까지 이동했습니다.



만약 전쟁이 재개되면 주변 선박들로 불똥이 튈 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.



[A 선사 관계자 : 나오기 위해서 (호르무즈 입구) 근처로 이렇게 접근을 했었잖아요. 아주 위험에 근접한 그런 상황이다 보니까 좀 더 보안이 강화되고….]



일부 선사들은 이란 측에 통행료를 내고서라도 해협을 빠져나가고 싶다는 의견을 정부 쪽에 전달한 것으로 전해졌습니다.



[B 선사 관계자 : 이란은 지금 말하자면 제대로 된 컨트롤 타워가 없는 거잖아요. 지금 분위기는 되게 안 좋은 것 같은데 (우리) 정부 쪽에서도 어떠한 저희한테 안내도 없고….]



이런 가운데 100만 배럴의 원유를 실은 몰타 국적의 유조선 1척이 지난 13일 호르무즈 해협을 빠져나와 국내로 오고 있는 것으로 확인됐습니다.



이란 전쟁 이후 해협을 통과해 한국으로 향하는 첫 유조선입니다.



해당 원유는 HD현대오일뱅크가 계약한 것으로 유조선은 다음 달 8일 충남 대산항에 도착할 예정입니다.



(영상편집 : 원형희, 디자인 : 서승현)