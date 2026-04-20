김혜경 여사, 인도서 K팝 행사 참석…JYP도 함께

▲ 이재명 대통령과 인도를 국빈방문한 김혜경 여사가 20일(현지시간) 뉴델리 야쇼부미 컨벤션센터에서 K-드림 스테이지 공연을 보고 있다. 오른쪽은 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 대중문화교류위원장.

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 K팝 경연대회 행사장을 찾았습니다.김 여사는 이날 뉴델리 야쇼부미 컨벤션센터에서 주인도한국문화원 주최로 열린 'K-드림 스테이지'에 참석해 "여러분이 앞으로 인도와 한국을 비롯한 세계적 대중문화의 새 흐름을 만들어갈 주역이 될 것"이라고 축사했습니다.김 여사는 "문화는 국경을 넘어 사람과 사람을 잇는 힘을 지니고 있다"며 "이 시간을 통해 양국의 우정이 더욱 깊고 넓어지길 기원한다"고 했습니다.김 여사가 축사를 시작할 때 합장하며 "나마스테"(인도의 인사말)라고 하자 객석에서 환호가 쏟아지기도 했습니다.참가자들은 아이유와 에스파, 라이즈 등 한국 가수들의 음악에 맞춰 가창과 춤 실력을 겨뤘습니다.우승팀에게는 상금과 한국 왕복 항공권이 주어졌습니다.심사는 박진영 대중문화교류위원장과 유명 댄서 립제이가 맡았습니다.박 위원장은 "모든 퍼포먼스가 정말로 놀라웠다"고 말했고, 관객을 향해서도 "K팝을 향한 응원에 정말로 감사드린다"고 덧붙였습니다.김 여사도 무대를 감상한 뒤 "정말 대단하다"고 격려하며 "제가 마흔 살만 어렸으면 어땠을까 생각했습니다. 저도 예술학교에서 꿈을 키웠던 시절이 있었다"고 말했습니다.행사의 사회는 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'에 출연한 인도 배우 아누팜 트리파티가 맡았으며 아이돌 그룹 엑신과 유나이트가 축하 공연을 했습니다.안귀령 청와대 부대변인은 "현지 청소년과 K팝 팬들이 몰려 3천 석 규모의 행사장이 가득 찼다"며 "양국 간 문화적 유대를 더욱 강화하기 위해 마련된 행사"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)