이란 외무부, 군부에 혼쭐 '호르무즈 개방' SNS 해명…"상부 판단"

▲ 아바스 아라그치 이란 외무장관

이란 외무부는 호르무즈 해협을 개방한다는 아바스 아라그치 외무장관의 소셜미디어(SNS) 글이 이란 군부에서 맹비난받자 뒤늦게 이를 적극 해명했습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 20일(현지시간) 브리핑에서 "호르무즈 해협에 대한 아라그치 장관의 트윗(엑스 게시글)에 대한 외무부의 입장"이라는 성명을 발표했습니다.외무부는 이 성명에서 "외무부는 외교기관으로서 상부기관과 조율 없이는 어떤 조치도 하지 않는다"며 "의견을 정밀하게 (상부에) 개진하지만 이 정도 수준의 중요성이 있는 사안은 반드시 국가의 권한있는 기관들과 조율한다"고 강조했습니다.이어 "아라그치 장관의 트윗은 (미국과) 기존 합의의 일환이었다"며 "그 트윗은 새 합의를 뜻하는 게 아니라 레바논 휴전 위반과 미국의 의무 불이행 탓에 온전히 실행되지 못했던 기존 합의를 이행하는 과정에서 나왔다"고 해명했습니다.지난 11일 파키스탄에서 열린 미·이란 협상에서 레바논 휴전을 비롯해 모종의 사안을 합의했지만 미국이 이행하지 않다가 레바논 휴전이 비로소 시작되면서 이에 상응하는 조치로 호르무즈 해협을 개방한다는 글을 올렸다는 것입니다.외무부는 "따라서 그 트윗은 이란이 이미 약속했던 바와 같이 호르무즈 해협에서 자신의 의무를 이행할 의사가 있다는 점을 단순히 재확인한 것일 뿐"이라며 "트윗의 문구 역시 매우 명확했다"고 주장했습니다.아라그치 장관은 17일 엑스에 "레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다. (호르무즈를 통과하는 상선은) 이란 항만해사청이 앞서 공지한 '조정된 경로'를 따라야 한다"고 선언했습니다.이에 이란 군부는 "호르무즈 해협을 통과하려면 이란 해군의 허가를 받아야 한다"며 즉시 제동을 걸었고 이튿날인 18일 해협을 재봉쇄 해버렸습니다.이란 군부와 연계된 이란 매체에선 아라그치 장관이 제멋대로 엑스에 글을 올려 도널드 트럼프 대통령이 자신이 '승리자'라는 여론전을 몰고 가게 하는 빌미를 제공했다며 강하게 비판했습니다.이 때문에 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 국정 장악력이 미흡하다거나, 이란 내부에서 권력 분열이 벌어지고 있다는 추측이 나왔습니다.아라그치 장관은 이날 이 해명 성명을 자신의 텔레그램 채널에 게시했습니다.