이 대통령 "북 '구성 핵시설'은 알려진 팩트…기밀 누설 주장은 잘못"

▲ 이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 인도 총리와 공동언론발표를 하고 있다

이재명 대통령은 미국이 정동영 통일부 장관의 북한 핵 시설 언급에 항의하며 대북 정보 공유를 일부 제한했다는 주장에 대해 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설' 했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라고 지적했습니다.이 대통령은 오늘(20일) 자신의 SNS에 "정 장관 '구성 핵시설' 발언 이전에 구성 핵시설 존재사실은 각종 논문과 언론보도로 이미 전 세계에 널리 알려져 있었던 점은 명백한 팩트"라면서 이와 같이 적었습니다.그러면서, "대체 왜 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다"고 덧붙였습니다.앞서 정동영 장관은 지난달 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 평안북도 구성을 언급했습니다.이에 대해 미국 측이 국내 외교안보 및 정보 관련 여러 부처·기관에 항의하며 대북 위성 정보 등의 공유를 제한했다는 보도가 나왔습니다.정 장관은 이에 대해 "이미 수 십 차례 보도되고 공개된 자료를 사용해서 정책을 설명한 것일 뿐"이라며, "아무런 문제가 없는 한미관계에 위기설을 퍼뜨리는 일각의 행태가 걱정스럽다"고 반박했습니다.실제로 정 장관은 지난 인사청문회에서도 관련 내용을 언급했고, 지난 2016년 미국 싱크탱크인 과학국제안보연구소(ISIS)도 관련 사실을 공개한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)