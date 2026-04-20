이 대통령 "북 '구성 핵시설'은 알려진 팩트…기밀 누설 주장은 잘못"

▲ 이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 인도 총리와 공동언론발표를 하고 있다
이재명 대통령은 미국이 정동영 통일부 장관의 북한 핵 시설 언급에 항의하며 대북 정보 공유를 일부 제한했다는 주장에 대해 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설' 했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라고 지적했습니다.
이 대통령은 오늘(20일) 자신의 SNS에 "정 장관 '구성 핵시설' 발언 이전에 구성 핵시설 존재사실은 각종 논문과 언론보도로 이미 전 세계에 널리 알려져 있었던 점은 명백한 팩트"라면서 이와 같이 적었습니다.
그러면서, "대체 왜 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다"고 덧붙였습니다.
앞서 정동영 장관은 지난달 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 평안북도 구성을 언급했습니다.
이에 대해 미국 측이 국내 외교안보 및 정보 관련 여러 부처·기관에 항의하며 대북 위성 정보 등의 공유를 제한했다는 보도가 나왔습니다.
정 장관은 이에 대해 "이미 수 십 차례 보도되고 공개된 자료를 사용해서 정책을 설명한 것일 뿐"이라며, "아무런 문제가 없는 한미관계에 위기설을 퍼뜨리는 일각의 행태가 걱정스럽다"고 반박했습니다.
실제로 정 장관은 지난 인사청문회에서도 관련 내용을 언급했고, 지난 2016년 미국 싱크탱크인 과학국제안보연구소(ISIS)도 관련 사실을 공개한 바 있습니다.
(사진=연합뉴스)
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