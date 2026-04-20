일본 혼슈 북동쪽 해역서 규모 7.7 지진…후발 지진 주의 정보 발령

▲ 일 혼슈 동쪽 앞바다 지진으로 쓰나미 경보·주의보, 빨간색이 경보, 노란색이 주의보 대상 지역

일본 혼슈 동쪽 해역에서 오늘(20일) 오후 4시 52분쯤 규모 7.7로 추정되는 지진이 발생했습니다.일본 기상청에 따르면 이날 혼슈 이와테현 앞바다에서 강진이 발생했으며 진원 깊이는 19㎞입니다.기상청은 처음에는 규모 7.4로 발표했지만 이후 규모 7.5로 상향했고 다시 규모 7.7로 수정했습니다.진원 깊이도 당초 10㎞에서 19㎞로 수정했습니다.쓰나미 경보가 발령됐고 예상 파고는 최고 3ｍ로 예상됐습니다.이번 지진으로 아오모리현 하시카미조에서는 진도 5강의 흔들림이 관측됐고 이와테현 미야코시, 모리오카시, 아오모리현 하치노헤시, 시치노헤마치 등에서는 진도 5약의 흔들림이 감지됐습니다.도쿄의 일부 지역에서도 흔들림이 느껴졌습니다.일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념입니다.진도 5강은 대부분 사람이 행동에 지장을 느끼고 고정돼 있지 않은 가구는 쓰러지는 정도를 가리킵니다.오후 7시 30분 현재 실제 연안에 도착한 쓰나미의 최고 높이는 80㎝로 이바라키현 구지항에서 관측됐습니다.다카이치 사나에 일본 총리는 즉시 관저 위기관리센터에 관저 연락실을 설치해 피해 상황을 파악하고 응급 대책 등을 마련하고 있다고 밝혔습니다.일본 기상청은 향후 대지진 가능성이 높아졌단 걸 의미하는 '홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보'를 발표했습니다.지난 2022년 도입된 후발 지진 주의 정보가 발령된 건 지난해 12월 아오모리현 동쪽 앞바다에서 발생한 최대 진도 6강을 기록한 지진 당시 처음 발표된 이후 이번이 두 번째입니다.단, 주의 정보가 발령되더라도 사전 대피가 요구되는 건 아니며 정부는 국민들에게 지진 발생 후 1주일 동안 대규모 지진 발생에 주의하고, 평시 활동을 이어가면서 대비할 것을 요청하게 됩니다.(사진=일본 기상청 홈피 캡처, 연합뉴스)