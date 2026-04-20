외교부 "왕이 방한 정해진 바 없어…전략적 소통 유지"

▲ 왕이 중국 외교부장

외교부는 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 타이완 관련 사안 때문에 방한을 늦추는 것 아니냐는 관측을 부인하며 한중이 소통을 유지하고 있다고 밝혔습니다.외교부 당국자는 오늘(20일) "왕이 부장 방한 관련 구체적으로 정해진 바 없으며, 우리 정부는 한중 정상회담 후속 조치 이행 등을 위한 왕이 부장의 방한을 환영한다는 입장"이라고 말했습니다.이어 "한중 양국은 오늘 개최 예정인 한중 경제공동위원회 등 다양한 채널을 통해 전략적 소통을 긴밀히 이어 나가는 중"이라고 덧붙였습니다.또 "전자입국신고서 입력 방식 변경은 방문객 편의 증진 등을 위한 단순한 행정적·기술적 조치로 왕이 외교부장 방한이 이 조치로 미뤄졌다는 것은 사실이 아니다"라고 밝혔습니다.앞서 조현 외교부 장관은 중국과 올해 1분기에 외교장관 회담을 추진 중이라고 지난 1월 밝혔습니다.2분기의 절반 이상 지난 현재까지 회담은 이뤄지지 않았고 왕이 부장은 대신 지난 9∼10일 북한을 방문했습니다.일각에서는 한국 전자입국신고서상 출발지·목적지 항목에 있던 '중국(대만)' 표기에 대만이 반발하자 한국이 항목 자체를 삭제하겠다고 밝힌 데 대해 중국이 불만을 품고 왕이 부장 방한을 미룬다는 추측이 나오기도 했지만, 외교부는 이 문제와는 직접적인 관련성이 없다고 선을 그은 것으로 풀이됩니다.(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)