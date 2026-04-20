국토장관, 항공업계와 비상경제 간담회…"종합 지원방안 시행"

▲ 김윤덕 국토교통부 장관이 20일 인천국제공항에서 열린 중동 전쟁 관련 항공업계 비상경제 간담회에서 발언하고 있다.

정부가 중동 전쟁으로 인한 항공업계의 어려움을 해소하기 위해 항공사의 경영 부담을 덜 수 있는 종합적인 지원 방안을 시행합니다.김윤덕 국토교통부 장관은 오늘(20일) 오후 인천국제공항에서 국내 12개 항공사 CEO와 간담회를 갖고 중동 전쟁 장기화에 따른 항공업계의 고유가·고환율 위기 극복 방안과 소비자 보호 대책을 논의했습니다.국토부는 그간 항공업계에서 건의해 온 공항시설 사용료 납부 한시 유예 조치를 다음 달부터 시행하기로 했습니다.재무 건전성이 악화한 항공사의 경영 정상화를 유도하는 재무구조 개선명령도 한시적으로 유예합니다.상황이 더욱 심각한 저비용항공사(LCC) 등 중소 항공사를 위해서는 관계 부처에 긴급 경영 안정 자금 지원을 요청하는 등 적극 협의 중입니다.아울러 항공사 경영 여건에 따라 일시적으로 노선을 축소하더라도 소비자 피해가 최소화되도록 단계별·선별적으로 슬롯(이착륙 시간) 회수 유예를 적용할 예정입니다.항공 관련 법규에 따라 항공사들은 슬롯과 운수권을 일정 기준 이상 사용하지 않으면 이듬해 반납해야 합니다.국토부는 지원 조치와 동시에 항공사들이 감편으로 인한 결항 발생 시 승객들에게 사전 안내를 철저히 하고, 대체편 제공 등 소비자 편익 증진과 안전관리를 위한 조치를 하고 있는지 특별점검을 실시할 예정입니다.이를 통해 어려운 환경 속에서도 안전 투자는 위축되지 않도록 관리합니다.김 장관은 "항공산업의 위기는 수익성 악화뿐만 아니라 운임 상승 및 노선 불안정으로 이어져 국민의 이동권 편의를 저해하고 소비자 부담으로 직결되는 만큼 산업 생태계를 지켜내는 것이 곧 공공복리를 수호하는 일"이라고 말했습니다.이어 "정부는 항공사가 거센 파도를 견딜 수 있도록 비상 방파제 역할에 최선을 다하겠다"며 "어려운 시기이지만, 항공 안전을 위해 CEO들이 직접 현장 점검을 실시하고 정비 등과 같은 중요한 안전 관련 업무에 소홀함 없도록 노력하는 등 안전 운항과 이용자 보호라는 본연의 가치를 끝까지 지켜달라"고 당부했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)