[단독] 민주, 23일 전략공관위 회의 후 전략공천 발표…이광재·송영길 발표 유력

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민주당 전략공천관리위원회가 오는 23일 회의를 열어 6월 3일 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재보궐 선거 공천 결과를 일부 발표합니다.회의에서는 우선 송영길 민주당 전 대표와 이광재 전 강원지사 등에 대한 전략공천 여부도 결정될 걸로 보입니다.민주당 핵심 관계자는 오늘 SBS와 통화에서 "정청래 대표가 직접 언급한 인사들 행선지가 회의에서 거론될 걸로 보인다"며 "전략공관위 회의 후 열리는 비공개 최고위원회의 의결 뒤 발표될 예정"이라고 밝혔습니다.송 전 대표와 이 전 지사는 모두 수도권 공천 가능성이 큰 걸로 전해졌는데, 특히 경기 하남갑과 평택을 지역이 거론됩니다.정청래 민주당 대표는 오늘 오후 국회에서 기자간담회를 열고 우상호 현 강원지사 후보를 지지하며 불출마한 이 전 지사를 거론한 뒤 "선당후사로 감동을 줬다"며 "이번 재보선에 기회를 줘야 하는 것 아니냐는 목소리가 높다"고 말했습니다.또, 송 전 대표도 공천 대상으로 염두에 두느냐는 질문에 "염두에 두고 있다"고 답했습니다.방미 중이었던 송 전 대표는 오늘 오후 귀국했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)