[날씨/XR] 역대 가장 늦은 '한파특보'…황사 습격까지

불과 어제(19일)까지만 해도 때 이른 고온에 날이 더웠는데요, 비구름 뒤편으로 찬 공기가 내려오면서 쌀쌀해지고 있습니다.



내일 아침은 오늘보다 기온이 5에서 10도가량이 뚝 떨어지겠는데요, 이에 따라 일부 지역에는 한파주의보까지 내려졌습니다.



기상청에서 한파특보를 운용한 이래로 가장 늦게 내려진 한파특보입니다.



내일은 따뜻한 겉옷 챙기셔야겠습니다.



절기상 곡우인 오늘 곳곳에 봄비가 내렸는데 이 비구름의 뒤편으로 황사가 날아들고 있습니다.



보시는 것처럼 붉은색의 황사가 이미 인천을 비롯한 일부 수도권 지역에 영향을 주고 있는데요.



내일은 전국의 미세먼지 농도가 매우 나쁨 수준까지 오르겠고, 황사는 모레까지 영향을 줄 것으로 보여서 마스크 착용 꼭 하셔야겠습니다.



우리나라 주변 하늘 표정도 살펴보도록 하겠습니다.



비구름이 점차 동쪽으로 물러나면서 서쪽 지역부터 하늘은 맑아지고 있고요.



내일도 고기압 영향으로 하늘 자체는 맑겠지만, 서풍을 타고 황사가 지속적으로 유입이 되겠습니다.



내일 아침 기온 보시면 서울이 6도로 쌀쌀하겠고요, 바람도 다소 강하게 불겠습니다.



낮 기온은 전국이 20도 안팎으로 일교차도 크게 벌어지겠습니다.



이번 주 비 소식 없는 중부 지방은 날이 계속 건조하겠고, 수요일과 목요일 남부와 제주에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)