김시우, 세계 랭킹 26위…'개인 최고 순위' 타이

▲ 김시우

미국프로골프, PGA 투어 시그니처 이벤트인 RBC 헤리티지에서 단독 3위에 오른 김시우가 세계랭킹 26위로 뛰어올랐습니다.김시우는 오늘(20일) 발표한 남자 골프 세계랭킹에서 지난주 30위보다 4계단 오른 26위에 이름을 올렸습니다.그는 이날 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스에서 열린 RBC 헤리티지 4라운드에서 최종 합계 16언더파 268타를 치면서 1위 맷 피츠패트릭, 2위 스코티 셰플러에 이어 3위를 기록했습니다.김시우는 지난 2월 세계랭킹 26위에 오르며 자신의 종전 최고 순위 28위(2017년)를 두 계단 끌어올렸고, 이후 30위권을 유지하다가 타이기록을 다시 썼습니다.그는 올 시즌 출전한 11개 대회에서 톱5 세 차례, 톱10 5차례를 기록하는 등 '제2의 전성기'를 누리고 있습니다.다른 한국 선수들은 모두 70위권 밖에 포진했습니다.RBC 헤리티지에서 공동 42위에 오른 임성재는 지난주 세계랭킹 72위에서 76위로 4계단 내려앉았습니다.최근 귀국한 김성현은 137위, RBC 헤리티지 출전권을 받지 못한 김주형은 139위를 기록했습니다.세계랭킹 1위는 이번 대회에서 연장 끝에 준우승한 스코티 셰플러가 유지했고 로리 매킬로이가 2위를 지켰습니다.RBC 헤리티지 우승자 피츠패트릭은 지난주 7위에서 3위로 뛰어올랐습니다.(사진=게티이미지)