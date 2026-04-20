화물차 막다 깔려 참변…노조원 3명 사상·경찰 부상

<앵커>



경남 진주의 한 물류센터에서 열린 화물연대 집회에서 조합원 3명이 차에 치여 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다. 집회 현장에서 나가는 물류 차량을 조합원이 막아서다 사고가 난 것으로 보입니다.



먼저, KNN 이민재 기자가 보도합니다.



<기자>



경남 진주 CU물류센터 앞입니다.



집회가 벌어져 경찰이 도로를 통제하고 있습니다.



줄지어 빠져나오는 화물차를 집회 참가자들이 막아보려 합니다.



순간 화물차 한 대가 50대 A 씨 등 3명을 들이받습니다.



[유병훈/민주노총 화물연대 경남본부 조직국장 : 차량 기사는 사람이 2명 있었지만, 그냥 치고 달아났습니다. 내리지도 않고, 모르는 척 고개만 숙이고 있었습니다.]



사고가 난 것은 오늘(20일) 오전 10시 반쯤.



A 씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌고, 나머지 2명도 중경상을 입었습니다.



집회참가자 A 씨가 숨진 현장입니다.



A 씨는 물류센터를 빠져나오던 화물차를 저지하다 사고를 당했습니다.



화물연대 조합원들은 운임인상 등을 요구하고 있습니다.



본사 격인 BGF리테일도 교섭에 참여하라며 집회를 시작한 지 10여 일째입니다.



BGF리테일은 배송기사는 지역운송사와 개별 계약을 맺고 있어 교섭주체가 아니라는 입장입니다.



[BGF리테일 관계자 : 운송사가 기사님들하고 근로계약을 체결하고 진행을 하다 보니, 그분들의 근로계약에 저희는 제3자이고, 왈가왈부할 수 없지 않습니까.]



사고 이후 화물연대는 진주로 총집결을 결정했습니다.



조합원들이 진주로 모여들며 경찰과 장시간 대치하고 있습니다.



[조합원이 사망했어. 왜 죽었어? 너희들이 물량 빼주느라고 혈안 돼 있을 때 안전조치도 안 해서, 그 차에 치여 죽었잖아.]



조합원 차량이 경찰을 향해 돌진해 20대 경찰 기동대원이 머리에 타박상을 입기도 했습니다.



경찰은 50대 화물차 운전자를 상대로 고의성 여부 등을 조사할 계획입니다.



또 집회 현장에서 조합원 2명을 공무집행방해 혐의로 체포했습니다.



(영상취재 : 박영준 KNN)



KNN 이민재