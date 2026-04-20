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일본 혼슈 북동쪽 해역서 규모 7.5 지진 발생…쓰나미 경보 발령

문준모 기자
작성 2026.04.20 18:12 조회수
일본 혼슈 북동쪽 해역서 규모 7.5 지진 발생…쓰나미 경보 발령
▲ 이와테현 앞바다 규모 7.4 지진…쓰나미 경보 발령

일본 혼슈 동쪽 해역에서 오늘(20일) 오후 4시 52분쯤 규모 7.5로 추정되는 지진이 발생했습니다.

일본 기상청에 따르면 이날 혼슈 이와테현 앞바다에서 강진이 발생했으며 진원 깊이는 10㎞입니다.

기상청은 처음에는 규모 7.4로 발표했지만 이후 규모 7.5로 상향했습니다.

쓰나미 경보가 발령됐고 예상 파고는 최고 3ｍ로 예상됐습니다.

이번 지진으로 아오모리현 하시카미조에서는 진도 5강의 흔들림이 관측됐고 이와테현 미야코시, 모리오카시, 아오모리현 하치노헤시, 시치노헤마치 등에서는 진도 5약의 흔들림이 감지됐습니다.

도쿄의 일부 지역에서도 흔들림이 느껴졌습니다.

일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념입니다.

진도 5강은 대부분 사람이 행동에 지장을 느끼고 고정돼 있지 않은 가구는 쓰러지는 정도를 가리킵니다.

오후 6시 10분 현재 실제 연안에 도착한 쓰나미의 최고 높이는 80㎝로 이바라키현 구지항에서 관측됐습니다.

다카이치 사나에 일본 총리는 즉시 관저 위기관리센터에 관저 연락실을 설치해 피해 상황을 파악하고 응급 대책 등을 마련하고 있다고 밝혔습니다.

(사진=일본 기상청 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
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