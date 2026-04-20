[자막뉴스] "쓰나미, 도망가라! 지금 바로!"…일본 혼슈 동쪽 해역 강진에 쓰나미 관측

오늘(20일) 오후 4시 53분쯤 일본 혼슈 동쪽 해역에서 규모 7.4로 추정되는 지진이 발생했습니다.



최고 3ｍ의 쓰나미가 예상되면서 쓰나미 경보도 발령됐습니다.



일본 기상청은 혼슈 이와테현 앞바다에서 강진이 발생했으며 진원 깊이는 10㎞라고 밝혔습니다.



이번 지진으로 혼슈 아오모리현 하시카미조에서는 진도 5강의 흔들림이 관측됐습니다.



또 이와테현 미야코시와 모리오카시, 아오모리현 하치노헤시, 시치노헤마치 등에서는 진도 5약의 흔들림이 감지됐습니다.



400㎞ 이상 떨어진 도쿄에서도 일부 지역에서 고층 건물의 실내 전등이 흔들릴 만큼 진동이 느껴질 정도였습니다.



특히 이와테현과 홋카이도 남쪽 연안에는 최고 3미터의 쓰나미가 예상됐습니다.



NHK는 쓰나미 경보가 발령되자 방송 속보 화면에 '쓰나미, 도망가라'는 문자를 띄웠고 아나운서는 "지금 바로 높은 곳으로 도망가달라"고 반복해 소리를 지르듯이 말했습니다.



또 "연안 지역이나 해안에 있는 이들은 즉시 고지대나 대피 건물 등 안전한 곳으로 이동해 달라"고 요청했습니다.



일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 개념입니다.



진도 5강은 대부분 사람이 행동에 지장을 느끼고 고정돼 있지 않은 가구는 쓰러지는 정도의 흔들림입니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 정용희 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)