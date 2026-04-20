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빅뱅, 다시 뜨겁게 달군 '코첼라의 밤'…"새 앨범 준비 모두 마쳤다"

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작성 2026.04.20 17:45 조회수
빅뱅, 다시 뜨겁게 달군 '코첼라의 밤'…"새 앨범 준비 모두 마쳤다"
그룹 빅뱅이 미국 코첼라 무대에서 20주년을 맞아 '리스타트'를 선언했다.

빅뱅은 19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 인디오에서 열린 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 아웃도어 시어터 무대에 올라 약 1시간 동안 히트곡 퍼레이드를 펼쳤다. 이날 공연은 지난 12일에 이은 두 번째 무대였다.

빅뱅은 '뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)'을 시작으로 '판타스틱 베이비(FANTASTIC BABY)', '맨정신', '루저(LOSER)', '눈물뿐인 바보' 등 히트곡을 연달아 선보이며 분위기를 끌어올렸다.
빅뱅

이날 무대 말미 멤버들은 직접 20주년을 언급하며 향후 활동 계획을 공개했다. 지드래곤은 "빅뱅은 계속될 것"이라며 "특별한 소식을 이곳에서 처음 밝히겠다. 새 앨범 준비를 마쳤고 8월부터 월드투어를 시작한다"고 밝혀 현장을 열광케 했다.

태양은 "먼 곳에서 스트리밍으로 보고 계신 사랑스러운 한국 팬분들, 그리고 이곳에서 직접 함께해 주신 모든 분들께 감사드린다. 20주년까지 긴 시간 동안 사랑해 주시고 기다려 주시고 응원해 주셔서 감사하다. 저희가 할 수 있는 건 좋은 무대로 보답하는 것뿐이다. 여러분이 아니었으면 여기까지 못 왔다. 사랑한다"고 말했다.

대성은 "여러모로 미숙했던 저희를 이렇게 오래오래 사랑해 주셔서 감사하다. 앞으로도 행복을 전달하는 빅뱅이 되겠다. 이곳에 와준 분들과 전 세계 팬분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.
빅뱅

지드래곤은 마지막 곡 '봄여름가을겨울'(2022)을 소개하며 "우리의 젊음과 기억이 담긴 곡이다. 함께 즐겨달라"고 말했다. 무대에서 탑의 랩 부분이 그대로 흘러나왔다. 지드래곤은 탑의 파트에서 멀리 있는 탑에게 인사를 건네듯 하늘을 향해 손인사를 해 눈길을 끌기도 했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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