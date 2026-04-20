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[자막뉴스] 4월 말인데요? '한파특보'에 중국발 황사까지 한반도 덮친다

김태원 기자
작성 2026.04.20 17:31 조회수
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찬 북서풍의 영향으로 4월 말 꽃샘추위와 함께 중국발 황사가 몰려올 예정입니다.

기상청에 따르면 오늘(20일) 밤 9시부터 강원 남부 산지와 충남 공주와 금산, 전북 무주에 한파주의보가 발효됩니다.

한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도이상 떨어져 3도 이하로 내려가면서, 평년보다 3도 이상 낮을 것으로 예상될 때 발효됩니다.

이번 한파 특보는 기상청이 한파 데이터베이스를 체계화하기 시작한 2005년 7월 이후 가장 늦은 시기에 내려졌습니다.

이전 기록은 2021년 4월 13일 중부와 남부 내륙 및 산지를 중심으로 내려진 한파 특보였는데 5년여 만에 갱신됐습니다.

날이 더워지다가 한파가 갑작스레 찾아온 것은 한반도 북서쪽에서 불어온 찬 바람의 영향으로 풀이됩니다.

지난 13일부터 우리나라는 북쪽에 고기압이, 남쪽에 저기압이 자리 잡은 '북고남저형' 기압 배치로 더운 바람과 뜨거운 햇볕이 유입돼 전국 낮 최고기온이 30도에 가까이 올랐습니다.

하지만 어제부터 전국 곳곳에 봄비가 내리며 일사량이 줄어들었고, 오늘 오후부터 차가운 북서풍이 불어와 기온이 10도 이상 급락하게 된 것입니다.

아침 기온이 크게 내려가 일교차가 커지는 데다가 찬 바람을 타고 황사까지 우리나라에 유입될 것으로 예상되고 있습니다.

지난 18일 중국 고비사막과 내몽골고원 등지에서 발원한 황사가 북서풍과 함께 국내에 불어올 것으로 예상되는데, 한국환경공단은 내일(21일) 미세먼지 농도가 전 권역에서 '매우 나쁨' 수준을 보일 것으로 전망했습니다.

(취재: 김태원, 영상편집: 정용희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
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