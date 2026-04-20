호르무즈 빠져나온 100만 배럴급 유조선 내달 8일 국내 입항

▲ 원유 운반선 오데사호

호르무즈 해협 봉쇄를 뚫고 빠져나온 유조선이 국내에 입항할 예정이라고 로이터통신이 보도했습니다.로이터통신에 따르면 몰타 선적 유조선 오데사(Odessa)호가 지난 13일 호르무즈 해협을 통과해 한국으로 향하고 있습니다.오데사호는 석유 100만 배럴을 실을 수 있는 수에즈맥스급 유조선으로, 현대오일뱅크 정유시설에서 화물을 하역할 예정이라고 로이터는 덧붙였습니다.런던증권거래소그룹(LSEG)과 선박 추적 데이터 업체 케이플러(Kpler)에 따르면 이 유조선은 자동식별장치(AIS)를 끄고 항해하다가 17일 아랍에미리트(UAE) 푸자이라항 근처에서 다시 포착된 것으로 알려졌습니다.선박 위치정보 제공 업체 베셀 파인더에 따르면 오데사호는 20일 오전 인도 연안에 있는 것으로 확인됐으며, 다음 달 8일 오전 대산항에 도착할 예정입니다.오데사호에는 약 100만 배럴의 원유가 선적된 것으로 알려졌습니다.이는 한국 하루 원유 소비량의 절반 수준입니다.다만 이 유조선이 어디서 석유를 선적했는지는 케이플러 데이터에 나오지 않는다고 로이터는 전했습니다.원유는 HD현대오일뱅크가 계약한 물량으로, 하역 작업을 거친 뒤 탱크에 저장돼 대산석유화학단지에서 정제될 예정입니다.아울러 라이베리아 선적의 '내비게이트 머캘리스터'(Navig8 Macallister)가 UAE산 나프타(납사) 약 50만 배럴을 싣고 울산으로 향하고 있다고 로이터는 전했습니다.앞서 이란은 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격으로 전쟁이 발발하자 보복 차원에서 전 세계 에너지 수송량의 20%가 지나는 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했습니다.이후 17일 재개방을 발표했다가 하루 만에 재봉쇄한 바 있습니다.미국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 역봉쇄를 이어가고 있습니다.이란 항구를 출발지나 목적지로 하는 선박들의 통행을 차단함으로써 이란의 '석유 자금줄'을 죄겠다는 의도입니다.(사진=베셀 파인더 홈페이지 캡처, 연합뉴스)