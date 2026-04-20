레바논 접경 잇단 충돌…이스라엘, "선 넘어왔다" 발포

<앵커>



열흘간의 휴전에 접어든 이스라엘과 레바논 사이의 긴장감도 여전합니다. 이스라엘군은 레바논 남부에 이른바 옐로 라인을 설정하고 이를 넘어오는 사람들을 공격했다고 밝혔습니다.



조민기 기자가 보도합니다.



<기자>



완전히 무너져 내린 건물의 잔해가 가득 쌓여 있습니다.



주민들은 곳곳의 유리 조각을 떼어내고 먼지를 삽으로 퍼내 봅니다.



[카이리예 히자지/베이루트 주민 : 크고 작은 폭격이 이어졌고, 그 폭격은 우리가 있던 건물로 쏟아졌습니다.]



폭격으로 폐허가 된 레바논 수도 베이루트의 모습입니다.



레바논은 현지 시각 17일부터 이스라엘과 열흘간의 휴전에 돌입했지만 군사 행동은 곳곳에서 이어졌습니다.



이스라엘군은 "레바논 옐로 라인 북쪽에서 접근한 테러리스트들에게 공격을 가했다"고 밝혔습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : 이스라엘군은 '옐로 라인'에 주둔하고 있습니다. 가까운 위협으로부터 계속 방어하기 위해서입니다.]



이스라엘은 북쪽 레바논과 접경 지역을 완충 지역으로 만들겠다면서 진격해 헤즈볼라와 격렬한 전투를 벌여왔습니다.



그런데 이 지역을 옐로 라인이라고 언급한 건 이번이 처음입니다.



옐로 라인은 이스라엘이 가자지구에 설정한 병력 철수선으로, 옐로 라인에 접근하는 사람에겐 통상 사격을 가해왔습니다.



한편 레바논 내에서 유엔평화유지군 소속 프랑스 병사가 헤즈볼라 소행으로 의심되는 공격에 숨지는 사건도 발생했습니다.



[말락 하브/AP 기자 : 마크롱 프랑스 대통령은 프랑스 병사 1명이 죽고 3명이 다쳤다며, 이번 공격의 책임이 헤즈볼라에게 있는 걸로 의심된다고 말했습니다.]



다만 레바논군은 "유엔평화유지군과 긴밀히 협력하고 있다"며 "사건 경위를 조사하고 있다"고 선을 그었습니다.



(영상편집 : 김호진, 디자인 : 이연준)