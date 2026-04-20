정부 "중동 사태에 청년 고용 위축·관광 여행업 고용 불안 가시화"

▲ 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터에 청년 취업지원 관련 안내문이 놓여있다.

중동 전쟁으로 청년 고용이 위축되고, 석유화학과 관광·여행업 등에서 실제 고용 불안이 가시화하는 것으로 나타났습니다.고용노동부는 오늘(20일) 김영훈 장관 주재로 제4차 비상고용노동상황점검회의를 열고 중동전쟁이 청년 고용 등에 미치는 영향을 점검하고, 대응방안을 강구했습니다.지난 3월 청년 고용률은 43.6%로 2021년 3월 이후 최저 수준이고, 실업률은 7.6%로 같은 시기 이후 최고 수준입니다.20·30대 쉬었음 청년은 감소했음에도 66만 1천 명으로 여전히 많았습니다.이에 더해 중동전쟁이 장기화하면 기업의 원자재 수급 어려움, 불확실성 확대 등이 채용 위축으로 이어져 청년층에 직격탄이 될 것이라는 우려가 나옵니다.대학일자리+센터 등을 통해 현장 목소리를 조사한 결과 청년들은 중동전쟁 장기화에 따른 신규채용 축소 우려와 함께 경력채용 선호 등으로 취업 문턱이 높아진 데 대한 어려움을 실제로 호소했습니다.부품제조업·수출입 관련 기업에서 신규 채용을 축소·보류하는 등 중동전쟁의 영향이 현장에서도 가시화하는 것으로 나타났습니다.이러한 상황에서 청년들은 '현장실습 및 일경험 확대'를 가장 필요로 하고 있고, 그 외에도 '우수기업 발굴 및 정보제공' 등 취업에 바로 활용할 수 있는 현장 경험과 역량향상 등에 대한 수요도 높았습니다.노동부는 이러한 요구를 반영해 일경험·직업훈련 등 청년 일자리 지원 확대를 위한 추가경정예산안을 신속히 편성했습니다.청년들이 적시에 필요한 지원을 받을 수 있도록 추가 운영기관 및 신규 훈련과정 신속 선정, 집중 홍보 등을 통해 사업의 차질 없는 이행에 최선을 다할 계획입니다.오늘 회의에서는 중동전쟁의 영향이 지표와 현장에서 어떻게 나타나고 있는지도 점검했습니다.지역별 주요 산업 등 동향을 점검한 결과 현장에서는 원자재, 유류비 가격 상승으로 석유화학 등 관련 산업 중심으로 생산 차질이 발생하고 있는 것으로 나타났습니다.이러한 충격은 중·소규모 협력업체에 직접적으로 작용해 고용불안으로 가시화되는 상황입니다.고유가·고환율에 영향을 받는 관광·여행업의 경우 영세여행사 일부에서 휴직·고용조정 등이 발생하고 있어 고용유지지원금을 지원하고 주의 깊게 고용 동향을 모니터링하고 있습니다.노동부는 앞서 지역별 모니터링을 한 결과 인천 동구가 철강 업황의 어려움으로 고용 둔화에 직면했다는 판단에 해당 지역을 고용위기 선제대응지역으로 지정했습니다.노동부는 앞으로도 지방정부 등과 협조해 이같이 고용위기에 선제적으로 대응해 나갈 계획입니다.김영훈 장관은 "중동전쟁 등으로 어려움을 겪는 청년들이 조속히 변화를 체감할 수 있도록 청년 일자리 추경을 하루빨리 집행하겠다"며 "중동전쟁이 일자리 위기로 이어지는 고리를 끊어내기 위해 이번 인천 동구의 고용위기선제대응지역 지정과 같이 취약부문을 중심으로 현장의 어려움을 면밀히 모니터링하며 위기 징후 시 선제적으로 대응하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)