대형 망치로 예수상 머리를 '쾅'…사진 공개돼 파문 확산

▲ 망치로 예수상 내리친 이스라엘 병사

레바논 남부에서 작전 중인 이스라엘군 병사가 예수상의 머리를 망치로 내리치는 사진이 공개돼 파문이 일고 있습니다.AFP 통신에 따르면 이스라엘군은 소셜 미디어를 통해 유포되고 있는 해당 사진이 사실로 판명됐다면서 적절한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.사진에는 이스라엘 병사가 큰 망치로 십자가에서 분리돼 땅에 떨어져 있는 예수상의 머리를 내리치는 모습이 담겨 있습니다.아랍 언론들은 이스라엘 국경과 인접한 레바논 남부의 기독교 마을 데블에 예수상이 있다고 전했습니다.데블 마을 측은 AFP에 예수상이 마을에 있다고 밝혔지만 훼손 여부는 확인해주지 않았습니다.이스라엘군은 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에서 "이번 사건을 심각하게 보고 있다"며 "이번 행동은 이스라엘군의 가치관에 전혀 부합하지 않는다"고 발표했습니다.이어 "북부 사령부가 이 사건을 조사 중이고 지휘 계통을 통해 다뤄지고 있다"면서 관련자들에 대해 적절한 조치를 취할 것이라고 전했습니다.(사진=X(옛 트위터) 캡처, 연합뉴스)