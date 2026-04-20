이 대통령, 오후 한-인도 비즈니스 포럼…이재용·정의선 등 참석

▲ 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시각) 뉴델리 대통령궁에서 영접 나온 나렌드라 모디 총리와 인사하고 있다

인도를 국빈방문중인 이재명 대통령이 오늘(20일) 오후 한국 산업통상부와 인도 상공산업부가 공동 주최하는 '한·인도 비즈니스 포럼'에 참석합니다.이번 포럼은 8년 만에 이뤄진 한국 정상의 인도 국빈방문을 계기로 열리는 행사입니다.한국 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장 등 250여 명이 행사장을 찾습니다.인도 측에서도 산마르(Snamar) 그룹 비제이 산카르 회장과 에사르(Essar) 그룹 라비칸트 루이야 부회장 등 기업인 350여 명이 함께 합니다.이 대통령은 축사에서 한국과 인도의 관계를 높이 평가하며 양국의 대표 기업인들에게도 글로벌 시장 개척을 위한 투자와 협력에 적극적으로 나서 달라고 당부할 예정입니다.이어지는 포럼 세션에서는 첨단 제조 및 철강, 디지털 경제, 에너지 전환 등 유망 분야를 중심으로 포스코, 현대차, 크래프톤 등 기업 관계자들이 발표를 한 뒤 양국의 실질적 협력 방안을 논의합니다.아울러 이번 포럼을 계기로 양측은 조선, 디지털, 에너지 등 다양한 분야에서 총 20건의 민간 협력 양해각서(MOU)를 체결할 계획입니다.여기에는 한국경제인협회와 인도상공회의소 간 협력 MOU, GS건설이 참여하는 인도 풍력 리파워링 사업 MOU, 네이버가 참여하는 인도 지도 서비스 분야 상호 협력을 위한 MOU 등이 포함됩니다.부대행사로는 일대일 비즈니스 상담회, 첨단산업·게임·엔터테인먼트 분야 기업들의 쇼케이스 등이 진행됩니다.(사진=연합뉴스)