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장동혁 "핫라인 구축"…정청래 "외교 참사"

정윤식 기자
작성 2026.04.20 17:09 조회수
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<앵커>

미국 방문을 마치고 돌아온 국민의힘 장동혁 대표가 이번 방문을 둘러싼 당 안팎의 비판에 반박했습니다. 미국 주요인사들을 만나지 못한 점을 들어 민주당 정청래 대표가 '외교 참사'라고 비판한 데 대해선, 핫라인을 구축하는 등 성과를 냈다고 강조했습니다.

정윤식 기자가 보도합니다.

<기자>

8박 10일간의 미국 방문을 마치고 오늘(20일) 새벽 귀국한 국민의힘 장동혁 대표가 기자회견을 자청해 방미 성과를 설명했습니다.

특히, 지방선거를 앞두고 미국에 간 게 적절치 않다는 지적과, 미국 측의 주요 인사를 만나지 못했다는 주장을 정면 반박했습니다.

장 대표는 먼저 현 정부가 대미 외교에 있어서 여러 문제를 야기하고 있다고 질타하며, 자신의 미국 방문이 지방선거에 보탬이 될 거라고 말했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 야당이라도 나서서 이 문제를 해결하려고 노력하는 모습을 보이는 것. 그것을 가지고 국민들께 평가받는 것. 저는 그것이 지방선거의 한 일부분이라고 생각합니다.]

민주당 정청래 대표는 장 대표가 미국에서 주요 인사를 만나지 못한 게 아니냐며 '외교 참사'라고 비판했는데,

[정청래/민주당 대표 : '차관보를 만났다'고 근데 누구를 만났나 이렇게 보니까 뒷모습만 또 나와요. 저는 사실 제가 미국에 가서 이렇게 의원 외교전을 펼친 사람으로서 이해할 수가 없습니다.]

장 대표는 최근에 발생한 외교적 문제들이 오히려 상황을 어렵게 하고 있다고 꼬집었습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 대통령이, 통일부장관이 이렇게 외교적으로 사고를 치는데 대한민국 정치인이 지금 간들 미국에서 쉽사리 만나주려고 하겠습니까?]

장 대표는 비공개를 전제로 간담회를 가졌다며 외교 관계상 누구를 만났는지 공개하는 건 적절치 않다고 말했습니다.

또 미국 공화당 핵심 인사들과 실질적인 핫라인을 구축했다며, 국민의힘의 역할이 필요할 경우 직접 미국과 소통해 문제 해결에 앞장서겠다고 강조했습니다.

(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 박선수)
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