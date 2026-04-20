[인터뷰] "하정우 출마?" 물었더니…"조만간 결정, 더 늦출 수 없는 시점"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 전재수 민주당 부산시장 후보

--------------------------------------------



● 전재수 민주당 부산시장 후보 인터뷰

"북극항로 시대 열려…부산, 반등의 기회"

"해양수도로 나갈 때만 부산에 미래 있어"

"이 대통령 대선 후보 시절 부산 공약, 제가 통째로 설계"

"서울·수도권 중심 성장전략으로 타지역 고사"

"부산, 글로벌 3대 항로가 지나가는 환승역"

"부산, 이 대통령 취임 후 실용적 지지로 바뀌어"

"하정우 출마 여부, 조만간 결정날 것"



---



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당의 부산시장 후보로 확정된 전재수 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 반갑습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 후보로 확정된 것도 이거 축하 인사를 드리기는 드려야 할 것 같은데 속은 좀 많이 복잡하시겠습니다.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그렇지는 않습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇지 않습니까.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 예. 그렇지 않습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 원래 부산이 쉽지 않은 곳이라고 해서 지난번에 사실은 작년만 해도 부산시장 선거에 나가는 게 옳은 건지에 대한 고민이 좀 있으셨잖아요.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그러니까 부산시장을 한두 번, 부산에서 선거를 한두 번 또는 두세 번 해 본 사람이라면 이렇게 막 부담도 많이 되고 그럴 텐데 제가 이제 부산 선거가 이제 일곱 번째입니다. 재선거만. 그렇기 때문에 이제 어떻게 해야 할지도 알고 또 준비도 상당히 돼 있기 때문에 이번에 정말 신나게, 우리 부산 시민들과 함께 부산의 미래를 활짝 열어젖히는 이런 하나의 밀알이 될 수 있다는 생각을 하고 있기 때문에 준비를 열심히 잘하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 지나간 이야기일 수도 있겠습니다만, 부산 지역의 유일한 민주당 의원이잖아요.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 내가 민주당 후보가 되면 의원직을 내놔야 하고 국회의원 선거도 부산시장 선거도 결과를 결코 장담할 수 없는 그런 선거임에도 불구하고 의원직을 내놓는 한이 있더라도 내가 부산시장 선거에 도전해야 하겠다고 마음먹은 가장 큰 계기는 뭘까요?



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 가장 큰 결정적 계기는 이재명 정부가 들어서서, 부산이 지난 30년 이상 침체의 긴 터널을 지나고 있는데, 이 침체의 긴 터널 어딘가쯤에 부산이 있는데, 이재명 정부 5년 동안 뭔가 부산이 반등의 계기를 마련하지 못하면 이제는 부산에는 영영 영원히 기회가 안 올 수도 있다는 굉장히 절박감이 있습니다. 예로 들면 우리가 이제 북극 항로 시대가 열렸거든요. 작년 9월에 중국의 닝보항에서 짐을 가득 실은 컨테이너선이 북극 항로를 거쳐서 유럽까지 갔습니다. ‘아크틱 익스프레스 서비스’라고 그래서 세계 최초로 전기 컨테이너 노선을 개설했거든요. 북극 항로는 이미 상업 항로로서 이미 시작이 된 거거든요. 그러면 이 시점에 우리 부산이 가지고 있는 해운 항만 경쟁력이 세계적인데 이때 부산을 해양 수도로 만들기 위한 각종 인프라들을 대대적으로 집적화시킨다면 우리 부산이 정말로 이제 바닥을 찍고 반등할 수 있는 기회가 온 거거든요. 그런데 이 기회를 놓쳐버리면 정말로 부산은 희망이 없습니다. 그렇기 때문에 부산에 18명 국회의원 중에 민주당 국회의원 저 전재수 딱 한 명밖에 없는데 그럼에도 불구하고 제가 부산시장이 돼서 이 북극 항로 시대를 정말 선도해서, 우리 부산을 중심으로 해서 한반도 남단의 새로운 성장 엔진도 만들고 서울 수도권 1극 체제를 극복해서 2극 체제, 3극 체제, 종국적으로는 다극 체제로 나아가는 그 마중물 역할을 해야 하겠다. 그래서 좁게는 부산을 위한 일이지만, 근본적이고 근원적으로는 대한민국의 새로운 국가 성장 전략으로서 절호의 찬스가 왔다. 그렇기 때문에 이걸 놓치면 안 된다. 이런 절박함이 있는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 박형준 부산시장, 다시 재선에 도전하게 됐는데



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 3선.



▷ 주영진 / 앵커 : 3선이요. 박형준 부산시장의 지난 부산시정에 대한 평가는 어떻습니까.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 박형준 시장님 열심히 하셨습니다. 열심히 하신 건 사실입니다. 그리고 지금 박형준 시장님 포함해서 물론 재선하신 분도 계시고 3선 하신 분도 계시는데 그동안, 1995년 지방자치가 시작되고 난 뒤에 10분의 부산시장님이 계셨는데 다 열심히 하셨어요. 그런데 문제는 뭐냐 하면 열심히 한 만큼 부산시정의 성과가 없습니다. 왜 그러냐 하면 이 성과 없는 시정이 누적되고 축적돼서 오늘날 지금 이 시간에도 부산을 하루에 36명씩, 1년 365일 하루도 안 빠지고 36명씩 부산을 떠나오고 있거든요. 열심히 했는데도 왜 그러냐. 그것은 부산이라는 도시가 어디를 향해서 가야지 희망이 있고 미래가 있는지 방향 설정 자체가 없었습니다. 그러다 보니까 열심히 한다고는 했는데 길을 잃고 방황할 수밖에 없는. 그래서 성과 없는 시정이 계속해서 누적돼 왔습니다. 그래서 저는 부산이라는 도시가 미래를 향해서 나아가야 할 길을 해양 수도다. 북극항로도 열리고 있기 때문에. 부산이 해양 수도라는 길을 향해서 나아갈 때만이 부산의 미래와 희망이 있고 지금 이 침체의 긴 터널을 정면으로 돌파할 수 있다. 그래서 제가 해양수산부 장관이 되고 또 대통령 선거 때 해양 수도 부산을 만들기 위한 4종 세트 공약을 만들고 그 공약의 상당 부분이 지금 이미 해수부 이전부터 시작해서 SK해운, 에이치라인해운 본사가 부산으로 이전하고 상당히 진행이 됐습니다. 그래서 제가 해양 수도를 부산이 가야 할 길로 제시를 했는데 딱 네 가지가 필요합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 네 가지가 필요하다.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 탄탄하고 돌이킬 수 없는 대세로 만들고 강력한 인프라를 만드는 데 네 가지가 필요한데 첫 번째는 행정 기능을 총괄하는 해양수산부 부산 이전을 해야 합니다. 두 번째는 사실상 사법 기능을 총괄하는 해사 전문 법원을 부산에 만들어야 합니다. 그리고 세 번째는 해운 대기업들을 부산에 집적화시켜서 이거 시너지 효과를 내야 합니다. 그리고 네 번째는 기존의 부산, 울산, 경남의 전통 제조업과 새로운 시장과 새로운 시장을 발굴하고 새로운 기업을 찾아내서 키울 수 있도록 50조 정도의 투자 재원을 가진 동남투자공사를 만들어야 합니다. 이 4개가 되면 우리가 북극항로 시대의 부산이 세계적 경쟁력을 갖추고서 부산이 다시 한번 대한민국의 새로운 성장 엔진을 하나 달 수 있는, 그런 길로 나아갈 수 있다. 그래서 이미 진행된 게 많잖아요. 이제 해야 할 것들 남아 있는데, 이것을 제가 부산시장이 된다면 강력하고 정면 돌파해서 이 한반도 남단의 부산을 중심으로 해서 해양 수도를 만들고 부산, 울산, 경남을 해양 수도권으로 묶어내서 대한민국이 서울 수도권과 해양 수도권 양 날개를 가지고 지속 가능한 대한민국의 지속 가능한 성장을 이끌어내겠다. 이런 구체적인 구상을 가지고 있고 더 중요한 것은 제 손안에 이 구체적인 일의 목록표 그리고 일 마다마다의 시간표와 로드맵을 제가 다 가지고 있습니다. 부산 시민들과 함께 어깨 걸고 열정과 에너지를 모아서 해양 수도 부산의 꿈을 완성하기 위해서 출마를 한다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런 말씀 듣다 보니까 이재명 대통령의 지난 대선 당시에 부산 지역 공약과도 연관성이 상당히 있네요.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그러니까 그 대선 당시에 이재명 후보의 부산 공약은 제가 통째로 다 설계를 했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 전재수 의원이.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 제가 통째로 설계를 하고 제가 이제 그리고 설계를 했는데 대선 후보가 그걸 공약으로 안 받아들이면 물거품이 돼 버리는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 이재명 당시 후보께서 북극 항로에 대한 공부가 너무 잘 되어 있으신 거예요. 그다음에 대한민국의 1극 체제를 극복하는 부분에 대해서 너무나 학습이 잘 돼 있으시니까 제가 설명하면 오케이, 설명하면 오케이. 이래서 제가 설계한 공약이 통째로 대선 후보 공약이 됐고 그리고 이 대선 후보 공약을 제가 해수부 장관이 돼서 전부 다 국정과제와 세부 추진 과제 다 집어넣었습니다. 그러니까 대개의 경우 대선 후보 공약은 국정과제 세부 추진 과제로 채택되는 게 10개 중에 한두 개밖에 안 되거든요. 그런데 제가 이제 통째로 설계한 공약은 전부 국정과제, 세부 추진 과제에 반영이 돼서 국가 정책의 우선순위 그다음에 예산의 우선순위로 해서 지금 쭉 진행이 되고 있는 것입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 말씀 듣다 보니까 제가 갑자기 궁금해진 게 생겼는데 부산, 대한민국 제2의 도시였잖아요? 대구도 예전에 그랬고. 영남 지역에 부산과 대구라고 하는 중심 도시들이 지방자치제가 도입돼서 막 했는데 지금 최근에 와서 후보들이 얘기하는 걸 보면 다 큰일 났다.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 절망적이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 왜 이렇게 된 걸까요?



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그러니까 대한민국의 모든 자원이나 이런 동원할 수 있는 자원이나 이런 것들이 크기가 작을 때는, 어떻든 밥 굶는 문제부터 극복을 해야 하고. 그러다 보니까 이 자원들을 한 군데에다가 소위 말해서 다 쏟아부어서 말하자면 파이를 키우는 것이 필요했죠. 그것이 바로 서울 수도권 중심의 국가 성장 전략이 간 거죠. 그렇게 해서 대한민국이 3만 달러까지 올라왔는데 이 3만 달러를 넘어서서 4만, 5만 달러로 나아가려면 이제는 서울 수도권으로 집중하고 모든 자원과 사람과 인재를 집중해서 성장 전략을 하기에는 나머지 지역은 서울 수도권은 이제 미어터져서 죽어가는 형태고, 서울 수도권을 제외한 나머지 지역은 말라 비틀어져 죽어가는 형국이에요. 그러면 미어터져 죽으나 말라 비틀어져 죽으나 죽는 건 매한가지거든요. 그렇기 때문에 이렇게 해가지고는 대한민국이 안정적이고 지속적인 성장이 불가능하다. 그렇기 때문에 서울 수도권을 제외한 나머지 지역의 새로운 성장 거점과 엔진을 만들어야 되고, 마침 북극 항로 시대가 열렸기 때문에 여기에 해수부 이전하고 기업 집적화시키고 등등을 하게 되면, 서울 수도권과 대등하게 경쟁할 수 있는 성장 거점을 마련하는 겁니다. 그러면 대한민국이 4만 달러, 5만 달러로 나아갈 수 있고. 부산은 부산으로서도 좋고 부산, 울산, 경남도 좋고 대한민국에도 좋고. 그렇기 때문에 국정을 운영하는 대통령 입장에서도 굉장히 매력적인 이야기고 그것을 주요한 국정과제로 채택할 수밖에 없는 것이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 이재명 대통령이 5극3특 얘기하는 것도 그런 부분, 국가 균형 발전.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 5극3특이 핵심입니다. 그러니까 국가 균형 발전 전략, 지방 주도 성장 전략의 구체적인 정책이 5극3특이고. 이 5극3특을 추진하는 데 있어서 가장 실현 가능성이 높고 가장 성공 가능성이 높은 곳이 바로 부산이기 때문에, 부산의 해수부 이전부터 시작해서 이 모든 정책들이 진행이 되고 있는 것이고. 여기에 집적화시켜서 시너지 효과를 낸다면 지금 부산항 같은 경우는 세계 2위의 환적항이고, 세계 7위의 컨테이너 처리 물동량을 가지고 있거든요. 전 세계 280개 항만과 연결돼 있고, 268개의 정기 컨테이너 노선을 가지고 있습니다. 굉장히 경쟁력이 있습니다. 그렇기 때문에 그리고 싱가포르 66선석이거든요. 상하이항이 54선석이고, 부산이 마흔 선석인데 이게 진해 신항까지 다 개발을 하게 되면 우리가 66선석이 됩니다. 그러니까 싱가포르하고 똑같아지는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 여기에 국가 자원의 상당 부분을 좀 투입을 하게 되면, 지금도 세계적 경쟁력을 가지고 있는데 이제는 북극 항로 시대를 하게 되면 부산에서 유럽으로 가는 유럽 항로. 부산에서 아메리카 대륙으로 가는 미주 항로, 그리고 북극항로가 열리게 되면 글로벌 3대 항로가 부산 앞바다를 지나갑니다. 그렇기 때문에 우리가 지하철 1호선, 3호선, 5호선이 만나는 걸 환승역이라고 그러잖아요. 바로 북극항로, 미주항로, 유럽항로의 환승역이 부산이 되는 겁니다. 엄청난 새로운 부가가치 생태계가 만들어지고, 거기에는 산업과 기술과 인재와 모든 것들이 새로운 생태계를 만들 수 있는 그런 절호의 찬스가 왔다. 그렇게 생각을 하는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 전재수 의원 말씀하시는 거 보니까 해양수산부 장관 하면서 준비를 많이 하셨다는 생각이 드네요. 수치고 뭐고 그냥 입에서 술술 나오네요.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그렇습니다. 의정 활동 제가 10년을 하면서 어떻게 하면 국정 최고 책임자가 받아들일 수 있는 부산 발전 전략을 만들 것인가. 그 결과가 제가 해양수산부 장관이 되면서 구체화됐고 해수부 이전이라든지 SK해운, H라인해운이 부산으로 내려오고 부산이 해양수도라고 하는 법적 지위를 확보한 부산 해양수도 특별법을 제가 장관을 할 때 제정을 했습니다. 개정법 이어 제정법을 만들고, 그리고 해수부 내에 범부처 추진 기구인 북극항로 추진본부를 만들고, 이러한 일들을 정말로 압축적으로 해왔던 것이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 전반적으로 여론조사들이 많이 실시가 되고 그러고 있는데. 저희가 구체적인 수치는 말씀을 안 드리겠습니다만, 전재수 의원도 어차피 부산도 종국적으로는 접전 양상으로 갈 것이다. 아니다, 이번에는 그래도 전재수가 여유 있게 앞서 나가지 않겠느냐. 어떤 쪽의 생각을 갖고 계십니까?



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 선거는 부산뿐만이 아니고 여타 지역도 선거가 진행되면 될수록 아마 좁혀질 겁니다. 다만 좁혀지다가 선거가 끝나냐, 아니면 좁혀서 확 뛰어넘느냐.



▷ 주영진 / 앵커 : 이른바 골든 크로스라고 하는.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그래서 좁혀지기는 좁혀질 겁니다. 그런데 다만 이제 우리 부산 같은 경우만 하더라도 이전에는 어떤 정치적 지지 또는 이념적 지지 성향에 따라서 투표를 하거든요. 그러면 이제 보수 결집이나 진보 결집이냐 이걸 가지고서 선거 결과를 분석을 하는데. 그런데 이재명 대통령이 취임하고 난 뒤에는 이게 상당히 바뀌었습니다. 예를 들면 저는 이제 이렇게 말씀을 드리는데 일을 잘해서 실적과 성과를 내서 나의 삶에 도움이 되거나 아니면 우리 자식들에게 좀 도움이 될 만한 실적과 성과를 낸다면, 이념적 지지와 상관없이 실용적인 지지를 하겠다. 이분들이 많이 늘어났습니다. 실제 부산 시민들을 만나면 시민들께서 자주 하시는 말씀이 일 잘하잖아, 실적과 성과 많이 내잖아. 그러면 그 지지를 해 줘야지, 무슨 밥이 나오나 떡이 나오나, 그 이념적인 지지 해서 무슨 우리한테 도움이 될 거냐. 이런 말씀들을 많이 하기 때문에 저는 이전에 선거에 어떤 보수 결집이다 진보 결집이다. 이러한 분석 도구 말고 이제는 일 잘해서 실적과 성과를 내면 도와주겠다. 그것이 나의 삶을 바꿀 수 있고 우리 자식들의 미래를 열어젖히는 일이라면 실용적 지지를 해야지, 무슨 그렇게 해서 이분법적으로 해서 나는 죽어도 여기 찍겠다. 이거는 이제 상당히 희석화돼 있는 상황이다. 그렇게 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 부산, 울산, 경남의 민주당 후보들이 봉하마을 같이 가서 찍은 사진도 제가 지금 본 것 같은데. 혹시 대구의 김부겸 후보라든가, 경북 후보라든가, 같이 이렇게 영남권 전체 후보들이 연대하거나 그런 공통의 공약을 낸다거나 이건 좀 지방선거의 특성상 힘들까요, 어떨까요?



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 이제 논의를 해 봐야 되겠습니다. 논의를 해 봐야 되고. 확실한 것은 부산 울산 경남은 같이 묶어서 가야 되거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 나중에 또 통합이라고 하는 과제도 있을 거고.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그렇죠. 사실 이제 2023년 1월 1일자로, 제 기억으로는 1월 1일자로 부산 울산 경남 특별연합이라고 그래서 사실은 이제 행정통합 전 단계에 이게 이제 출범을 하기로 돼 있었고. 그 시범 사업 규모도 수십조 원에 달했거든요. 그런데 2023년 1월이면 그때 그걸 했으면 지금은 이미 행정통합으로 나아가면 더 큰 지역의 시너지 효과가 있었을 텐데, 그때 이제 국민의힘 세 분의 시도지사들이 특별연합을 해체를 해버렸습니다. 대단히 아쉬운 결과인데. 그러나 어떻게 하겠습니까. 다시 그걸 복원을 시켜서 우리가 부산 울산 경남이 행정통합으로 나아가서 그다음에 한반도 남단의 새로운 성장 인재를 만들어야 되겠다. 그런 측면에서 3명의 후보들이 뭔가 같이 공약을 발표하고, 부산 울산 경남을 묶어낼 수 있는 이런 정책적 아이디어들을 시도민들에게 적극적으로 제안하는 그런 선거 캠페인은 필요하지 않을까. 그런 생각을 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지역구 민주당 후보는 어떻게 됩니까? 하정우 AI 수석 얘기가 엄청 나오고, 정청래 대표가 부산까지 내려가서 전재수 의원에게 하정우 수석 좋아합니까 사랑합니다까지 대답을 했는데. 하정우 수석이 나오는 겁니까, 어떤 겁니까? 지금 돌아가는 분위기가.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 제가 솔직하게 말씀드리면 이제 제 손을 완전히 떠났습니다. 완전히 떠났고. 제가 해양수산부 장관을 할 때 국무회의를 하게 되면 국무회의장에 청와대 수석들이 뒤에 다 배석을 하잖아요. 그래서 국무회의 시작하기 전이나 끝나고 난 뒤에 이제 이런저런 이야기들을 많이 나눴는데. 저는 그래서 제안도 해봤는데 이제 그때는 완전히 거절했고, 그 뒤에 당이 나서서 지금 하고 있거든요. 그래서 전적으로 당이 결정을 할 것이고. 그런데 대통령께서는 유능한 참모를 옆에 둬서 뭔가 국정의 성과를 많이 내고 싶어 하시잖아요. 대통령의 마음도 저는 충분히 존중돼야 한다고 생각을 하고 있고. 당도 선거가 임박했기 때문에 최고의 경쟁력을 갖고 있는 사람을 당의 간판으로 내세우는 것도 저는 필요하다고 보고 있거든요. 그래서 그 중간에서 아주 좋은 타협점이 나오지 않을까. 그리고 아마 늦어지지는 않을 겁니다. 이제 시간이 다가오고 있기 때문에.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 조만간에 결정되지 않을까, 그 생각을 하는데. 당에서 진행 상황은 저한테 계속해서 이야기를 해 줍니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 현재까지 진행 상황은 어떤 것 같습니까?



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 조만간에 결정 날 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조만간. 출마 쪽일까요?



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그러니까 더 늦출 수는 없다는 것은 명백해졌고, 조만간에 아마 제가 말씀드리기는 적절하지 않은 것 같고. 이야기는 계속해서 듣고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 짧게. 전재수 의원은 아무래도 또 얼마 전에 경찰의 수사 결과 발표, 이 부분이 해양수산부 장관은 원래 더 유지하다가 지금쯤 그만둬야 할 상황인데 일찍 그만둔 게 내가 무고함을 밝히겠다라고.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 얘기를 했었는데. 이 경찰 수사 결과 발표를 보면 공소시효 만료다. 그러니까 아니다가 아니라 공소시효 만료로 불기소한다, 이런 식의 결론이라고 사람들이 생각을 해서, 일부 한동훈 후보인가요? 한동훈 전 대표 같은 경우는 ‘받았네, 받았어.’ 이렇게 또 SNS에 올리고 해서 법적으로 조치하겠다고 했는데. 한번 좀 짧게 한번 시원하게 한번 말씀해 보시죠.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 그러니까 제가 이제 제 사건 때문에 수백 명이 통신 기록을 조회를 당하고, 제 주변에 너무나 많은 사람들이 조사를 받았습니다. 저 때문에 이제 벌어진 일이죠. 그래서 저는 그분들께 정말 죄송하다는 말씀을 드리고. 다만 제가 분명하게 말씀을 드릴 수 있는 것은 수사의 전 과정, 수사의 모든 과정에 걸쳐서 제가 불법적인 금품 수수 없었다는 이 주장을 일관되고 명확하게 진술을 했습니다. 그리고 수사 결과 발표에도 그대로 그렇게 돼 있는 겁니다. 다만 기냐 아니냐, 이렇게 이야기를 계속하라고 그러는데. 그건 기다해도 허위사실 공표로 고발을 하고, 아니다 해도 허위사실 공표로 고발을 하게 되면, 그 지난한 수사 과정이 다시 재개가 될 수가 있는 겁니다. 그런 비효율적이고 그런 소모적인 일을 다시 할 수는 없지 않습니까. 그렇기 때문에 제가 다시 한 번 분명하게 말씀을 드리지만, 수사 과정에서는 철저하게 협조를 했고. 그리고 일관되게 진술을 했고 수사 결과도 그렇게 나온 것입니다. 깨끗하게 종결됐다라는 말씀을 제가 분명하게 드리도록 하겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이제 시간은 얼마 남지 않았습니다만 한 30초 정도 시간을 드리겠습니다. 전재수라는 정치인 이 부산시장에 도전을 하는데, 왜 제가 부산시장이 돼야 하는지 한번 얘기를 해 주시죠. 그러니까 잘못하면 선거법 위반이 될 수 있는데.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 짧게. 피해가면서 얘기를 해주시죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리 부산이 수십 년 동안 침체의 늪을 빠져나오고 있지 못합니다. 이제는 강력한 반등의 계기를 마련해야 합니다. 그것은 부산이 어떤 방향을 향해서 나아갈 것인지, 전략적 목표와 방향을 분명하게 해야 합니다. 그것을 저는 해양수도로 잡았고 부산 시민들과 함께 이번 선거 캠페인 과정을 거쳐서 부산 시민들의 열정과 에너지를 모아내서 해양 수도 부산의 꿈을 부산 시민들과 함께 반드시 만들겠다는 다짐의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 간절한 마음으로 절박한 마음으로 시민 한 분 한 분의 마음을 얻기 위해서 열과 성을 다해서 일하겠다라는 다짐의 말씀도 아울러서 드리도록 하겠습니다.



▶ 전재수 / 민주당 부산시장 후보 : 민주당 부산시장 후보로 선출된 전재수 의원과의 인터뷰였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

