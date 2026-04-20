"고사리 명당" 깊은 숲속으로…봄철 잇따른 실종신고

▲ 119소방대원에게 구조된 길 잃은 고사리 채취객

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봄철 고사리를 채취하다 길을 잃거나 뱀에 물려 다치는 사고가 잇따르고 있습니다.오늘(20일) 제주도 소방안전본부에 따르면 한라산 고사리 축제가 열린 지난 18일과 어제(19일) 주말 이틀 동안 제주 곳곳에서 발생한 고사리 채취 관련 안전사고는 모두 14건으로 집계됐습니다.제주 소방이 지난달 31일 '고사리철 길 잃음 사고 주의보'를 발령한 이후 현재까지 발생한 사고는 모두 44건에 달합니다.어제(19일) 오후 4시 29분쯤에는 서귀포시 남원읍 공동묘지 인근에서 고사리를 꺾으러 나갔던 60대 여성 A씨가 보이지 않는다는 신고가 접수됐습니다.당시 A씨는 휴대전화를 가지고 있지 않아 수색에 어려움을 겪었지만, 구조대가 채취 동선을 따라 한 시간 가까이 수색한 끝에 A씨를 무사히 구조했습니다.같은 날 서귀포시 표선면과 제주시 구좌읍 일대 숲길에서도 실종 신고가 잇따랐습니다.소방당국은 위치정보시스템 좌표와 국가지점번호를 활용해 고사리 채취객들을 모두 찾아냈습니다.독사에 물리는 사고도 일어났습니다.지난 17일 오후 4시쯤 제주시 노형동에서 고사리를 채취하던 40대 여성이 뱀에 물려 병원으로 긴급 이송됐습니다.제주에서는 3월 말부터 5월 중순까지 야생 고사리 채취가 집중되는데, 인적이 드문 깊은 숲속까지 들어가는 경우가 많아 사고 위험이 큽니다.최근 5년간 제주에서 발생한 길 잃음 사고 558건 가운데 약 42%가 고사리를 꺾다 발생했습니다.특히 사고의 절반 이상은 지형이 험한 동부 읍·면 지역에 집중된 것으로 나타났습니다.박진수 소방안전본부장은 탐방 전 기상과 경로를 확인하고 지정된 탐방로를 이용해야 한다고 강조했습니다.길을 잃었을 때는 무리하게 이동하지 말고 즉시 119에 신고해 달라고 당부했습니다.(사진=제주도소방안전본부 제공, 연합뉴스)