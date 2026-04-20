[자막뉴스] '8천피' 꿈 아니다…이르면 연내 갈 수 있단 '근거' 나왔다

글로벌 투자은행 골드만삭스가 코스피의 12개월 목표치를 기존 7000에서 8000으로 높여 조정했습니다.



골드만삭스는 오늘(20일) 보고서를 내고 올해 코스피 이익 증가율 전망치를 종전 130%에서 220%로 상향 조정하며 지수 상단을 8000으로 올린다고 밝혔습니다.



이란 전쟁 종전 기대에 6000선에 안착한 코스피가 내년 '8천피'를 기록할 수 있단 전망이 나온 겁니다.



보고서는 올해 우리나라의 반도체 및 산업재 전반의 펀더멘털 개선이 지속될 것이라고 전망했습니다.



특히 인공지능 관련 반도체 수요가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용할 것으로 내다봤습니다.



지난 1월 말 이후 반도체 중심의 매도세가 진정됐고 글로벌 펀드 내 한국 비중은 여전히 낮은 상태라 추가 유입 가능성도 있다는 겁니다.



티모시 모 아시아태평양 수석 주식 전략가는 "한국 증시가 반도체 수요에 따른 이익 상향 조정에 힘입어 우수한 성과를 보였음에도 여전히 글로벌·지역 시장 대비 디스카운트 상태에 있다"고 설명했습니다.



또, 현재 주가에 밸류업 정책과 주주 환원 확대 정책 등이 충분히 반영되지 않았다는 점도 긍정적이라고 덧붙였습니다.



삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 시장 전체의 이익성장률도 48%에 달할 것으로 예측했습니다.



골드만삭스 측은 코스피의 12개월 선행 주가수익비율 이른바 PER은 7.5배 수준으로 과거 고점 평균인 10배 대비 매우 낮은 수준이라고 평가했습니다.



앞서 노무라증권도 반도체 이익에 힘입어 코스피가 8000포인트까지 오를 수 있다고 전망한 바 있습니다.



노무라는 상법 개정의 실질적 이행, 유가증권시장과 코스닥 시장의 구조적 개선, 주주권 보호의 후퇴 방지 등이 담보된다면 코스피가 8,000선도 넘어설 수 있다고 예상했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)