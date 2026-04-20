"선배한테 인상을?" 원태인 태도 논란에…강민호가 해명

▲ 원태인 선수

삼성 라이온즈의 토종 에이스 원태인 선수가 경기 도중 격한 감정을 드러내면서 태도 논란에 휩싸였습니다.어제(19일) 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈 경기에서 상황이 발생했습니다.삼성이 0대 3으로 뒤진 4회 초, 1사 2, 3루 위기에서 원태인 선수는 상대 타자 이영빈을 2루수 땅볼로 유도했습니다.삼성 2루수 류지혁 선수는 1루로 공을 던져 타자를 잡았고, 그 사이 3루 주자가 홈을 밟아 실점했습니다.문제가 된 건 그다음 장면입니다.원태인 선수는 마운드로 돌아가며 선배인 류지혁 선수를 향해 인상을 쓰며 불만을 나타냈습니다.중계 화면에 비친 류지혁 선수 역시 굳은 표정을 지으면서 논란은 더욱 커졌습니다.방송을 본 일부 팬들은 원태인 선수가 선배의 수비 선택에 불만을 품고 부적절한 행동을 한 것 아니냐며 비판을 쏟아냈습니다.삼성 구단의 공식 SNS에는 원태인 선수를 질타하는 댓글이 줄을 이었습니다.논란이 확산하자 팀 동료인 강민호 선수가 직접 해명에 나섰습니다.강민호 선수는 SNS를 통해 원태인 선수가 보인 행동은 LG 3루 코치의 동작이 커서 집중이 안 된 부분을 류지혁 선수에게 하소연한 것이라고 설명했습니다.그러면서 삼성에 버릇없는 후배는 단 한 명도 없다며 논란을 일축했습니다.결국 원태인 선수의 반응은 선배를 향한 것이 아니라 상대 팀 코치의 몸동작에 대한 불만이었다는 설명입니다.한편 삼성은 이번 경기에서 0대 5로 완패하며 선두 자리를 위태롭게 지키고 있습니다.현재 2위 kt wiz와는 승차가 없으며 3위 LG와도 0.5 경기 차에 불과해 치열한 순위 싸움을 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)