[여담야담] 열흘 만에 와서는 차관보 뒷모습만 공개…정청래 "이게 외교 참사"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이용우 더불어민주당 원내부대표, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● 장동혁 "방미 성과" 공개~● '거취' 요구 일축
이용우 / 더불어민주당 의원
"장동혁 방미 이유, 국민들에게 여전히 미스터리"
"장동혁, 방미 전 일정 조율도 없었던 듯…외교 참사"
"안에서 새는 바가지 밖에서도 새…국익 훼손만 해"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"장동혁 방미, 국민들 납득하기 어려워"
"장동혁 방미 성과, 출장 보고서 쓸 내용도 없는 수준"
"장동혁, 진종오 당무감사 검토 지시…군기 잡아서 될 일 아냐"
최선호 / SBS 논설위원
"'뒷모습' 주인공, 미 대표 부정선거론자라는 의혹도 나와"
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